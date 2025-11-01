नवंबर में पूरे 11 दिन बैंक रहेंगे बंद, 3 दिन लगातार मिलेगी छुट्टी; देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday in November 2025: दशहरा, धनतेरस, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अक्टूबर का महीना भी बीत चुका है. अब नवंबर की बारी है. इस महीने टोटल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. ऐसे में अगर आप इस महीने बैंक से संबंधित किसी जरूरी काम को निपटाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बैंक किस-किस दिन बंद रहेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में कई जगह बैंक त्योहारों की वजह से बंद रहेंगे. इन्हें छोड़कर बाकी सभी राज्यों में सामान्य रूप से कामकाज होता रहा है. हालांकि, बैंक ब्रांच बंद रहने के बावजूद ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और ATM जैसी डिजिटल सर्विसेज की मदद से पैसों का लेनदेन, बिल पेमेंट, बैलेंस चेक वगैरह कर पाएंगे. आइए नवंबर बैंक हॉलिडे लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-

1 नवंबर - कन्नड़ राज्य उत्सव (Kannada Rajyotsava) के मौके पर कर्नाटक में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे. 1956 में इसी दिन दक्षिण भारत के सभी कन्नड़-भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था. इस दिन देहरादून में भी सभी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यहां इगास-बग्वाल मनाया जाएगा, जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है.

5 नवंबर - इस दिन बैंक आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा जैसे त्योहारों के चलते बंद रहेंगे.

6 नवंबर - नोंगक्रेम नृत्य के अवसर पर इस दिन शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे.

7 नवंबर - वांगला उत्सव के उपलक्ष्य में इस दिन भी शिलॉन्ग में सभी बैंक बंद रहेंगे.

8 नवंबर - बेंगलुरु में कनकदास जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. यह दिन कवि और समाज सुधारक श्री कनकदास के लिए समर्पित है.

11 नवंबर- सिक्किम में ल्हाबाब दुचेन के चलते बैंक में छुट्टी रहेगी. यह बौद्ध धर्म का एक खास दिन है.

नवंबर में वीकली ऑफ

2 नवंबर (रविवार), 8 नवंबर (दूसरा शनिवार), 9 नवंबर (रविवार) को देशभर में सभी जगह बैंक बंद रहेंगे.

16 नवंबर (रविवार), 22 नवंबर (चौथा शनिवार) को भी बैंकों की छुट्टियां रहेंगी.

23 नवंबर (रविवार) और 30 नवंबर (रविवार)

