धोनी की फेवरेट कंपनी लाने जा रही है IPO, जानें कब से मिलेगा आपको भी पैसा लगाने का मौका?

धोनी की फेवरेट कंपनी लाने जा रही है IPO, जानें कब से मिलेगा आपको भी पैसा लगाने का मौका?

Finbud Financial IPO: फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और निवेशक इसके लिए 10 नवंबर तक दांव लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए 4 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

Finbud Financial IPO: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए लेंसकार्ट (Lenskart) के बाद एक और आईपीओ खुलने वाला है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का भी पैसा लगा है. यहां फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज (Finbud Financial Services IPO) की बात की जा रही है, जो फिजिटल लोन देती है. यानी कि यह डिजिटल और फिजिकल दोनों ही तरीके से अपने ग्राहकों की लोन देने की सुविधा मुहैया कराती है.

कब से कब तक खुला रहेगा आईपीओ? 

फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और निवेशक इसके लिए 10 नवंबर तक दांव लगा सकेंगे. हालांकि, एंकर निवेशकों के लिए 4 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगा. फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ का साइज 71.6 करोड़ रुपये है. इसके लिए प्राइस बैंड 140-142 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. आपको बता दें कि धोनी के अलावा शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया का भी कंपनी में दांव लगा है. 

किस काम में होगा पैसों का इस्तेमाल? 

यह आईपीओ पूरी तरह से 50.48 लाख इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू है. यानी कि कंपनी के मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा नहीं बेच रहे हैं. ऐसे में सारा पैसा कंपनी को जाएगा, जिसका इस्तेमाल इसके ग्रोथ के लिए किया जाएगा. आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमान कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, बकाए कर्ज को चुकाने, बिजनेस डेवलप करने, मार्केटिंग में करेगी. इसके अलावा, कुछ पैसो का निवेश सब्सिडियरी कंपनी एलटीसीवी क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा.

कब लिस्ट होंगे शेयर? 

Finance Buddha के को-फाउंडर पराग अग्रवाल ने इस पर बात करते हुए कहा, ''पब्लिक मार्केट में एंट्री लेते हुए हमारा फोकस अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने, गर्वनेंस को मजबूत करने और अपने कस्टमर्स, पार्टनर्स और इंवेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने पर है.''

बेंगलुरू बेस्ड फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना 2012 में विवेक भाटिया, पार्थ पांडे और पराग अग्रवाल ने की थी. यह फाइनेंस बुद्धा की पेरेंट कंपनी है. फाइनेंशियल फ्रंट पर बात करें, तो FY25 में कंपनी का टोटल इनकम 223 करोड़ रुपये रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 8.5 करोड़ रुपये दर्ज किया. कंपनी के शेयर NSE Emerge प्लेटफार्म पर लिस्ट होंगे. शेयर की लिस्टिंग 13 नवंबर को होने की उम्मीद है. SKI Capital Services आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि Skyline Financial Services आईपीओ का रजिस्ट्रार है.

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 01 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Ashish Kacholia MS DHONI Upcoming IPO Finbud Financial Services IPO
Embed widget