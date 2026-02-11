Banks FD Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने बीते 4-6 फरवरी के बीच हुई मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया. इसे 5.25 परसेंट पर बरकरार रखा गया. आइए जानते हैं कि रेपो रेट पर रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद इसका जानते हैं कि इसका बैंक में आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा?

सबसे पहले आपको बता दें कि चूंकि RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग में रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर बरकरार रखा इसलिए बैंकों के जल्द ही अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट कम करने की उम्मीद कम है.

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 फरवरी, 2026 से फिक्स्ड डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरें बदल दी हैं। बैंक अलग-अलग समय के लिए डिपॉजिटर्स को 3.50 परसेंट से 7.20 परसेंट के बीच ब्याज दे रहा है। सबसे ज़्यादा 7.20 परसेंट की दर 888 दिन के समय पर मिल रही है।

बैंक अलग-अलग समय के लिए की गई FD स्कीम्स पर 3.50 परसेंट से 7.20 परसेंट के बीच इंटरेस्ट दे रहा है. इनमें सबसे ज्यादा 7.20 परसेंट रेट 888 दिन की FD पर दी जा रही है.

इंडियन बैंक

इंडियन बैंक (Indian Bank) ने 4 फरवरी, 2026 से FD पर अपने इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है. अलग-अलग टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करने वालों को 2.80 परसेंट से 6.95 परसेंट के बीच इंटरेस्ट मिल रहा है. बैंक ने IND Secure नाम की एक नई स्कीम शुरू की है, जो 444 दिनों में मैच्योर होगी. इस स्कीम के तहत आम लोगों को 6.45 परसेंट और सीनियर सिटिजन्स को 6.95 परसेंट की दर से उनकी जमा राशि पर अंटरेस्ट दिया जा रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 फरवरी, 2026 को अपनी ब्याज दरें बदलीं. पब्लिक सेक्टर का यह बैंक आम लोगों के लिए डिपॉजिट पर 3 परसेंट से 6.40 परसेंट और सीनियर सिटिजन के लिए 3.50 परसेंट से 6.90 परसेंट के बीच रेट दे रहा है. 390 दिनों के टेन्योर के डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा 6.40 परसेंट और 6.90 परसेंट का ब्याज मिल रहा है.

ये बैंक भी दे रहे FD पर शानदार रिटर्न

1. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटिजन को अपनी तीन साल की FD पर 8 परसेंट ब्याज दर दे रहा है.

2. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी दो से तीन साल की सीनियर सिटिजन FD पर 8 परसेंट ब्याज दर दे रहा है.

3. ICICI बैंक 3 साल और 1 दिन से लेकर 10 साल तक के टर्म के लिए 7.1 परसेंट पर अपनी सबसे ज्यादा FD ब्याज दर दे रहा है.

4. केनरा बैंक 555 दिनों के टेन्योर पर 7 परसेंट पर अपनी सबसे ज़्यादा FD ब्याज दर दे रहा है.

शेयर बाजार के उलट फिक्स्ड डिपॉजिट को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक बना हुआ है. RBI समय-समय पर रेपो रेट में बदलाव करता रहता है और बैंक इसके बाद महंगाई या क्रेडिट डिमांड को देखते हुए FD रेट्स में बदलाव करते हैं. फरवरी 2026 में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और इक्विटास SFB जैसे टॉप भारतीय बैंकों ने अपने FD रेट में बदलाव किया.

