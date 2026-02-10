हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD की जगह दूसरे निवेश ऑप्शन खोज रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने मिलेंगे 9000 रुपये, जानें डिटेल

FD की जगह दूसरे निवेश ऑप्शन खोज रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने मिलेंगे 9000 रुपये, जानें डिटेल

भारतीय निवेशक अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं. जहां पर भले ही रिटर्न थोड़ा कम हो पर निवेश से नियमित कमाई होती रहे. आइए जानते हैं ऐसे ही एक स्कीम के में बारे में. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Feb 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Post Office Investment Plan: भारतीय निवेशकों में से ज्यादातर लोग अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं. जहां पर भले ही रिटर्न थोड़ा कम हो पर निवेश से नियमित कमाई होती रहे. इसी वजह से ज्यादातर लोग बैंक एफडी जैसे विकल्पों का चुनाव करते हैं. हालांकि, बैंक एफडी के अलावा पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स भी हैं, जो निवेशकों को बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षा का भरोसा देती हैं.

इन्हीं में से एक है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS), जिसमें निवेश करके हर महीने करीब 9000 रुपये तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है. यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो नियमित इनकम चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस स्कीम में बारे में......... 

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 

पोस्ट ऑफिस में ऐसे तो कई तरह की स्कीम होती है, लेकिन नियमित आमदनी के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस स्कीम के तहत एक बार पैसा निवेश करना होता है. इसके बाद आपकी धनराशि पर मिलने वाले ब्याज से इनकम होती है.

स्कीम के तहत निवेशकों को 7.4 फीसदी का ब्याज दर मिलता है. निवेशक इस स्कीम में 1000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. वहीं, शादीशुदा जोड़े इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक इंवेस्ट कर सकते हैं.

ऐसे होगा हर महीने 9000 रुपये की इनकम

अगर कोई निवेशक पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते के जरिए 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे मौजूदा 7.4 फीसदी सालाना ब्याज दर के अनुसार रिटर्न मिलता है.

यानी कि निवेशक को हर महीने करीब 9250 रुपये की नियमित कमाई होती है. वहीं, 5 साल की अवधि में सिर्फ ब्याज से ही लगभग 5.55 लाख रुपये का इनकम हो जाता है. जबकि निवेश की गई मूल राशि सुरक्षित रहती है.

यह भी पढ़ें: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! इन शहरों में रहने वालों की बढ़ सकती है इन-हैंड सैलरी, HRA पर सरकार दे सकती है टैक्स छूट

Published at : 10 Feb 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Post Office Monthly Income Scheme Post Office Investment Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget