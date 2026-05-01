मल्टीपल क्रेडिट कार्ड EMI के जाल में फंसे हैं? ऐसे निकलें बाहर, एक बार में खत्म हो जाएगा तनाव

Banking Tips: क्रेडिट कार्ड्स हमारी आर्थिक स्थिति को बैलेंस करने का एक जरिया बन गए हैं. लेकिन अगर इसे स्मार्टली इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं. क्रेडिट कार्ड एक ऐसा मायाजाल है, जिसमें फंसने के बाद लोग ब्याज और ईएमआई के दलदल में फंसते ही चले जाते हैं. अगर आप भी मल्टिपल क्रेडिट कार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके EMI के साथ ही लंबा चौड़ा इंटरेस्ट भर रहे हैं. तो हम आपको यहां पर कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं, जिससे आप इस बोझ से मुक्ति पा सकते हैं.

पर्सनल लोन करेगा मदद

अगर आप भी कई क्रेडिट कार्ड और उसकी EMI के मायाजाल में फंस चुके हैं, तो आपको इससे पर्सनल लोन बाहर निकाल सकता है. आइये बताते हैं कैसे:

मान लीजिए आपने एक लंब- संब अमाउंट का पर्सनल लोन ले लिया, अब इससे आप अपने सभी क्रेडिट कार्ड्स की EMI को क्लोज कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास केवल एक ही EMI बचेगी और इंटरेस्ट भी काफी हद कम लगोगा.

ये भी पढ़ें: एयर इंडिया का बड़ा फैसला, रोजाना 100 फ्लाइट्स की होगी कटौती, महंगाई ने रोकी उड़ान

ऐसे करें प्लानिंग

यहां आप क्रमशः समझिए कि आपको कैसे पर्सनल लोन लेना है और कैसे अपना बिल भरना है.

सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड्स का कितना बकाया है वो अमाउंट जोड़ लें और एग्जेक्ट अमाउंट का पर्सनल लोन लें. इसमें आप सारे कार्ड्स की EMI का इंटरेस्ट रेट, बाकी बचा हुआ टेन्योर सबकुछ जोड़ लें.

इसके बाद पर्सनल लोन के ऑफर्स चेक कर लें, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और प्रिपेमेंट चार्जेज भी देख लें.

लोन का टेन्योर सही तरीके से चुनें, किसी चाल में ना फंसें. लोन चुकाने के लिए ज्यादा लंबा टेन्योर ना चुनें, 3 से 5 साल का टेन्योर काफी है.

लोन मिल जाने के बाद जितने भी कार्ड्स हैं 2, 3, 4 या 5 सभी की EMI को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें. किसी भी संशय की स्थिति ना रखें.

इसके बाद अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को लॉक कर दें. चाहें तो क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लिए केवल एक कार्ड को चालू रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: होटल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, ग्राहकों को ही देना होगा महंगे सिलेंडर का पैसा, रेस्टोरेंट्स में बढ़ेंगे दाम

पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड की EMI चुकाने के फायदे

एक पर्सनल लोन आपकी टुकड़ों भरी जिंदगी को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, आइये बताते हैं.

पहले जहां आप 5 कार्ड की EMI दे रहे थे, वहीं अब ये महज 1 ही EMI होगी जो आप भर रहे होंगे.

5 कार्ड की EMI पर आपका इंटरेस्ट भी कार्ड का अलग जा रहा था. इससे आप बच जाएंगे.

मान लीजिए आप 5 कार्ड की कुल 70 हजार EMI दे रहे थे, वो अब केवल 1 EMI यानी 50 हजार (मान लीजिए) ही बची है.

कम से कम 20 हजार रुपये तक का आपका फायदा हो सकता है.

हालांक इसी के साथ आपको कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है, जैसे कि आपको 14 प्रतिशत से ज्यादा के इंटरेस्ट पर लोन नहीं लेना है. इसके अलावा लोन लेकर कार्ड का पूरा बिल चुकाने के बाद आपको कार्ड का इस्तेमाल दोबारा से नहीं करना है. खासतौर से किसी लंबे- चौड़े अमाउंट के लिए तो बिलकुल भी नहीं.