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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर

आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर

3 अक्टूबर को इस महीने का पहला शनिवार है, ऐसे में इस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद, इस पर संशय बना हुआ है. तो आइये जानते हैं कि शनिवार यानी 3 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी है य बैंक खुले रहने वाले हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Oct 2026 06:32 AM (IST)
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अक्टूबर के पहल हफ्ते के वीकेंड को लॉन्ग वीकेंड के रूप में देखा जा रहा गै. क्योंकि 2 अक्टूबर की सरकारी छुट्टी रही, इसके बाद अगले दो दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी रही. लेकिन बैंकों का क्या हाल है, क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्योंकि 2 अक्टूबर को ते बैंक बंद थे, लेकिन 3 अक्टूबर को क्या बैंक बंद रहने वाले हैं या खुले, आइये जानते हैं.

नहीं है बैंकों का लॉन्ग वीकेंड?
अगर आप शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद. बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होतीं. कुछ छुट्टियां सभी बैंकों पर लागू होती हैं, जबकि कुछ छुट्टियां राज्य और शहर के हिसाब से अलग होती हैं.

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बैंकिंग प्रणाली में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. वहीं, पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को आमतौर पर बैंक खुले रहते हैं. ऐसे में 3 अक्टूबर 2026, शनिवार महीने का पहला शनिवार है. इसलिए नियम के मुताबिक इस दिन बैंक शाखाएं खुली रहेंगी और ग्राहक अपने जरूरी बैंक के काम निपटा सकते हैं.

लॉन्ग वीकेंड का असर
हालांकि ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड के कारण बैंक स्टाफ में से कुछ सदस्य मौजूद ना हों. शुक्रवार की छुट्टी के बाद शनिवार की किसी ने यदि छुट्टी ली होगी तो, उस व्यक्ति से जुड़ा काम आपका नहीं हो पाएगा. ऐसे में शाखा में तभी जाएं जब काम कुछ बहुत जरूरी हो.

ये काम रहेंगे जारी
अगर किसी कारण से 3 अक्टूबर को आपके शहर में बैंक शाखा बंद रहती है, तब भी ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन नकद जमा-निकासी, चेक से जुड़े काम, बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज और दूसरी शाखा-आधारित सेवाओं के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Oct 2026 06:32 AM (IST)
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