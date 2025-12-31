1 जनवरी को बैंक जाना है? घर से निकलने से पहले जरूर देखें छुट्टियों की लिस्ट, वरना होगी परेशानी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Holiday On 1 January : आज 31 दिसंबर के साथ साल 2025 का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा है और कल से नया साल 2026 शुरू होगा. नए साल पर कई जगह छुट्टी होने की वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या नहीं. अगर आप नए साल के पहले दिन बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो आपको घर से निकलने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए.

जिससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा बैंकों की छुट्टियों की घोषणा की जाती हैं. जिसमें बैंक हॉलिडे से संबंधित जानकारी दी जाती है. आइए जानते हैं, 1 जनवरी को बैंक खुले हैं या नहीं?

1 जनवरी को बैंक की छुट्टी

आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार कल 1 जनवरी को देश के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ज्यादातर शहरों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा. कल आईजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, इटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलांग में बैंक बंद करने का ऐलान किया गया हैं.

इसके अलावा पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे. ऐसे में अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो, कल आपको बैंक ब्रांच जाने से परहेज करना चाहिए. देश की राजधानी दिल्ली में कल बैंक खुले रहेंगे. बैंकों में सामान्य कामकाज होगा.

ऑनलाइन सेवाएं रहेगी चालू

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद भी इन शहरों में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी. ग्राहक ऑनलाइन सेवाओं से अपना काम कर सकते हैं. हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक जाना जरूरी है, वैसे काम कल नहीं हो पाएंगे.

डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करके ग्राहक घर बैठे फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अन्य काम आसानी से कर सकते हैं. क्रेडिट/डेबिट कार्ड और एटीएम इत्यादि सेवाएं भी छुट्टियों के दिन चालू रहती है.

