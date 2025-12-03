बैंक FD करने से पहले जान लें बड़े बैंकों की ब्याज दरें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank FD Interest Rates: भारतीय निवेशकों को सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न देने वाले स्कीम बहुत पसंद आते हैं. बैंक एफडी उनमें से एक हैं. बैंक एफडी में एकमुश्त राशि जमा कर निवेशक फिक्स रिटर्न कमाते हैं और उनका पैसा भी सुरक्षित रहता हैं. अगर आप भी अपने पैसों को बैंक एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो, आपको विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

साथ ही आज 3 दिसंबर से आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक शुरू होने वाली हैं. जिसमें रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाएगा. इस फैसले का असर आपके एफडी ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है. इसलिए निवेश करने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी लेने के बाद ही आपको फैसला करना चाहिए....

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर अवधि के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दरें दे रहा हैं. एक साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिलता है, जबकि दो साल की अवधि पर दर 6.45 प्रतिशत है. तीन और चार साल की एफडी पर 6.30 प्रतिशत और वहीं 5 साल की एफडी चुनने पर ब्याज दर 6.05 फीसदी होती है.

2. ICICI बैंक में एफडी

ICICI बैंक की वर्तमान एफडी ब्याज दरों के अनुसार, 1 साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिलता है, जबकि 2 साल की जमा पर रेट 6.40 प्रतिशत है. 3, 4 और 5 साल की एफडी पर बैंक 6.60 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रही है.

3. HDFC बैंक में एफडी

HDFC बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज ऑफर कर रही है. 2 और 3 साल की जमा पर बैंक 6.45 प्रतिशत का रिटर्न दे रहा है. वहीं 4 और 5 साल की एफडी के लिए ब्याज दर 6.40 फीसदी पर उपलब्ध है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इन कामों के लिए कभी न लें पर्सनल लोन, वरना बिगड़ सकती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ