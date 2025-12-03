हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक FD करने से पहले जान लें बड़े बैंकों की ब्याज दरें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

बैंक FD करने से पहले जान लें बड़े बैंकों की ब्याज दरें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

भारतीय निवेशकों को सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न देने वाले स्कीम बहुत पसंद आते हैं. अगर आप एफडी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी लेनी चाहिए.....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank FD Interest Rates: भारतीय निवेशकों को सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न देने वाले स्कीम बहुत पसंद आते हैं. बैंक एफडी उनमें से एक हैं. बैंक एफडी में एकमुश्त राशि जमा कर निवेशक फिक्स रिटर्न कमाते हैं और उनका पैसा भी सुरक्षित रहता हैं. अगर आप भी अपने पैसों को बैंक एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो, आपको विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

साथ ही आज 3 दिसंबर से आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक शुरू होने वाली हैं. जिसमें रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाएगा. इस फैसले का असर आपके एफडी ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है. इसलिए निवेश करने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी लेने के बाद ही आपको फैसला करना चाहिए....  

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर अवधि के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दरें दे रहा हैं. एक साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिलता है, जबकि दो साल की अवधि पर दर 6.45 प्रतिशत है. तीन और चार साल की एफडी पर 6.30 प्रतिशत और वहीं 5 साल की एफडी चुनने पर ब्याज दर 6.05 फीसदी होती है.

2. ICICI बैंक में एफडी 

ICICI बैंक की वर्तमान एफडी ब्याज दरों के अनुसार, 1 साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज मिलता है, जबकि 2 साल की जमा पर रेट 6.40 प्रतिशत है. 3, 4 और 5 साल की एफडी पर बैंक 6.60 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रही है.

3. HDFC बैंक में  एफडी 

HDFC बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 6.25 फीसदी ब्याज ऑफर कर रही है. 2 और 3 साल की जमा पर बैंक 6.45 प्रतिशत का रिटर्न दे रहा है. वहीं 4 और 5 साल की एफडी के लिए ब्याज दर 6.40 फीसदी पर उपलब्ध है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: इन कामों के लिए कभी न लें पर्सनल लोन, वरना बिगड़ सकती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ 

 

Published at : 03 Dec 2025 07:48 AM (IST)
Tags :
Bank Fd Interest Rates Safe Investment Options
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ट्रेंडिंग
Video: पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
हेल्थ
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
यूटिलिटी
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget