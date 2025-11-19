Azad Engineering Share: हैदराबाद बेस्ड आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड (Azad Engineering Limited) के शेयरों की डिमांड आज निवेशकों के बीच काफी ज्यादा रही. शेयर 4.81 परसेंट उछलकर 1717 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया है.

सुबह लगभग 9:45 बजे आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 3.11 चढ़कर 1689 रुपये पर कारोबार करते नजर आए. इसके मुकाबले BSE सेंसेक्स 84712.84 के लेवल पर कारोबार कर रहा था. आज आजाद इंजीनियरिंग के शेयर में तेजी की वजह एक बड़ी बिजनेस डील है.

क्या हुई है डील?

दरअसल, कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी (P&W) कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट किया है. एक्सचेंज फाइलिंग में आजाद इंजीनियरिंग ने कहा, "आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एयरक्राफ्ट इंजन कॉम्पोनेंट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कॉर्प के साथ एक डील की है.

ऑर्डर की शर्तों के तहत आजाद इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट इंजन कॉम्पोनेंट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदार होगी. कंपनी ने बताया कि इस डील का मकसद राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ एयरोस्पेस सेक्टर में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाना है. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि डील कितने में हुई है.

कैसा रहा इस साल अब तक का कारोबार?

कारोबारी साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 32.1 परसेंट बढ़कर 277.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि Ebitda 37.1 परसेंट उछलकर 99.9 करोड़ हो गया, जो 36 परसेंट के मजबूत मार्जिन को भी दर्शाता है. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 64.9 परसेंट चढ़कर 62.99 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. वहीं, दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 28.1 परसेंट बढ़कर 142.67 करोड़ हो गया. Ebitda 29.2 परसेंट की बढ़त के साथ 51.38 करोड़ रहा. फिट आफ्टर टैक्स (PAT) 56.6 परसेंट बढ़कर 33 करोड़ हो गया.

कई दिग्गज लगा चुके हैं दांव

आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बड़ा दांव लगा चुके हैं. साल 2023 में सचिन ने कंपनी में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था. उनके अलावा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी भी कंपनी में 1-1 करोड़ रुपये का दांव लगा चुके हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

