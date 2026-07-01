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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहीना शुरू होते ही बड़ी गिरावट! जेट फ्यूल की कम हुई कीमत, क्या अब सस्ता होगा हवाई सफर?

महीना शुरू होते ही बड़ी गिरावट! जेट फ्यूल की कम हुई कीमत, क्या अब सस्ता होगा हवाई सफर?

Jet Fuel Prices: मंगलवार को पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करने के बाद अब सरकार ने जेट फ्यूल की कीमतों में कटौती की है. हालांकि, पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाए गए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Jul 2026 12:16 PM (IST)
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  • अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों से ATF ₹5/लीटर सस्ता, दिल्ली में ₹110.
  • ATF लागत घटने से हवाई किराए कम होने की संभावना बढ़ी है.
  • सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बदली है.
  • कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹183.50 सस्ता, घरेलू LPG अपरिवर्तित.

Aviation Fuel Prices cut down: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की गिरती कीमतों का असर अब अपने देश में भी दिखने लगा है. दरअसल, आज 1 जुलाई 2026 को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. इस गिरावट के साथ ही दिल्ली में अब ATF की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

इस गिरावट के साथ ही दिल्ली में अब ATF की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है. जेट फ्यूल की कीमत कम होने के बाद अब हवाई किराए में कमी किए जाने की भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि किसी भी एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगभग 40-50% हिस्सा ATF पर खर्च से ही जुड़ा होता है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसकी कीमत गिरने से हवाई किराए में भी कमी आने की संभावना है.

महीने में 2 बार बदली जाती है कीमत 

भारत में सरकारी तेल कंपनियां एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में महीने में दो बार (हर 15 दिन के अंतराल) पर बदलाव करती हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के एक्सचेंज रेट के आधार पर अमून महीने की पहली और 16 तारीख को ये नए रेट लागू किए जाते हैं. इसी नियम के तहत, आज जेट फ्यूल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर घटा दिए गए हैं. चूंकि महीने में दो बार जेट फ्यूल की कीमतें तय की जाती हैं इसलिए एयरलाइन कंपनियां भी उस हिसाब से टिकट की कीमत और अपने बजट को एडजस्ट करती हैं. 

क्या कम होगा हवाई किराया?

ATF की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती किए जाने के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-मुंबई, मुंबई-बेंगलुरु जैसे रूट्स पर बेस फेयर में कमी लाई जाए. हो सकता है कि विमानन कंपनियां टिकट की कीमतों में से Fuel Surcharge को घटा दे, इससे भी टिकट सस्ता हो जाएगा. 

आज और क्या हुआ बदलाव?

  • सरकार ने 1 जुलाई से अगले दो हफ्तों के लिए पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया है. अब एक्सपोर्ट ड्यूटी पेट्रोल पर 4 प्रति लीटर, डीजल पर 8.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है.
  • आज तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की है. 
  • घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
  • पेट्रोल-डीजल के भी दाम नहीं बदले गए हैं. 

ये भी पढ़ें:

Fuel News: पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने बढ़ाए 8.5 रुपये, जानें अब क्या होगा आपके ऊपर असर 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Jet Fuel ATF Prices
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