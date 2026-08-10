SIP का कमाल! रोज 30 निवेश कर बन सकते हैं लाखों के मालिक, जानें कैसे

SIP Investment News: आज के समय में ज्यादातर लोगों को लगता है कि लाखों या करोड़ों रुपए का फंड बनाने के लिए एक अच्छी नौकरी के साथ बड़ी सैलरी और भारी-भरकम निवेश की जरूरत होती है. अगर आपको भी यही लगता है कि बड़ा निवेश करने के लिए मोटी कमाई का होना जरूरी है, तो यह खबर आपके काम की है. असल हकीकत यह है कि सही योजना और नियमित निवेश के जरिए कम सैलरी वाला व्यक्ति भी समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है. ऐसे में निवेश की शुरूआत छोटी रकम से भी की जा सकती है, बशर्ते उसमें आपकी नियमितता बनी रहें.

क्या है SIP और कैसे करती है काम?

म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक ऐसी सुविधा है, जो आपको हर महीने अपनी सुविधा के मुताबिक छोटी-छोटी रकम लगाने का मौका देता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको हर महीने हजारों रुपए बचाने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें आपको छोटी रकम से भी शुरुआत करने की सुविधा मिल सकती है.

हालांकि, इसमें निवेश आप मासिक, साप्ताहिक या दैनिक आधार पर भी कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप कम उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलने से आपका फंड तेजी से ग्रोथ हो सकता है.

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रोज 30 निवेश से कैसे बनेगा बड़ा फंड?

अगर आप हर कम उम्र में ही रोजाना दिन 30 बचाकर निवेश करना शुरू कर देते हैं और उस पर आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो इस छोटी रकम से लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

रोजाना निवेश: 30 रूपये

30 रूपये निवेश अवधि: 28 साल

28 साल अनुमानित औसत रिटर्न: 12% सालाना

12% सालाना कुल निवेश रकम: 3,02,400 रुपये

3,02,400 रुपये अनुमानित मैच्योरिटी वैल्यू: 21,91,101रूपये

इस कैलकुलेशन के मुताबिक, आप करीब 3 लाख रुपये के कुल निवेश से 21 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इसका असल रिटर्न आपको बाजार की स्थिति और फंड के प्रदर्शन पर मिलेगा.

क्यों फायदेमंद है छोटी रकम से SIP?

निवेश की शुरुआत आसान हो जाती है.

बचत की आदत विकसित होती है.

इसमें एकमुश्त बड़ी रकम जुटाने की जरूरत नहीं होती है.

नियमित निवेश करने से बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम हो सकता है.

इसमें लंबे समय में छोटी रकम से बड़ा फंड तैयार करने का मौका मिलता है.

इसमें कम सैलरी वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं.

SIP शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

निवेश की रकम हमेशा अपनी सैलरी और अपनी वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक तय करें.

जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा आपको उतना ज्यादा मिलेगा.

SIP में लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने का टारगेट बनाएं रखें.

SIP के लिए हमेशा वही पैसा चुनें जिसकी निकट भविष्य में आपको कोई जरूरत न हो.

किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके जोखिम और प्रदर्शन को अच्छी तरह से समझना बेहद जरूरी है.

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