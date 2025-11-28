काम की खबर: क्या 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी आपकी पेंशन? जानें क्यों उठ रहे ऐसे सवाल
हर साल पेंशन देने वाली अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशनधारी जीवित हैं. यह औपचारिकता केंद्र और राज्य—दोनों तरह के पेंशनर्स पर समान रूप से लागू होती है.
Life Certificate For Pensions: यह सूचना पेंशनधारियों के लिए किसी नरम चेतावनी-घंटी जैसी है—धीरे से याद दिलाती हुई कि 30 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं. यदि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) समय पर जमा नहीं होता, तो पेंशन की धारा कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी, मानो कोई नदी अचानक बांध के पीछे ठहर गई हो.
किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी?
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
- बैंक खाता विवरण
- आधार नंबर
ये छोटे-छोटे औज़ार हैं जिनके सहारे सर्टिफिकेट सहजता से सबमिट हो जाता है. इसकी वैधता अगली तारीख तक—यानी एक साल—ही रहती है.
कहां-कहां जमा किया जा सकता है?
पेंशनर्स कई माध्यमों से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं—
- स्थानीय बैंक शाखा
- पोस्ट ऑफिस
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- रेलवेज
- UIDAI
- CGDA
- DoT
यदि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, तो पेंशन बिना रुकावट बहती रहती है, जैसे कोई पुरानी, भरोसेमंद नदी. डिजिटल लाइफ़ सर्टिफिकेट ने इस पूरी प्रक्रिया को कुछ ऐसा बना दिया है जैसे किसी पुरानी सरकारी कतार को एक छोटे, शांत डिजिटल दरवाज़े में बदल दिया गया हो—घर बैठे, बिना कागज़ों की सरसराहट और बिना बैंक शाखा की भीड़ के.
डिजिटल LC कैसे पूरा होता है?
इस रास्ते पर चलने के लिए पेंशनर्स को पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार उनके पेंशन-डिस्बर्सिंग अथॉरिटी से लिंक हो. यह वह मूल कुंजी है जिसके बिना डिजिटल दरवाज़ा नहीं खुलता.
इसके बाद दो ऐप्स की जरूरत पड़ती है—
- AadhaarFaceRD
- Jeevan Pramaan Face App
दोनों इंस्टॉल करने के बाद प्रक्रिया लगभग एक शांत संवाद जैसी है:
- ऐप पेंशनर का चेहरा स्कैन करता है—बिल्कुल उसी तरह जैसे फोन अपनी स्क्रीन को पहचानता है।
- फिर आवश्यक विवरण भरे जाते हैं—PPO, बैंक जानकारी, आदि।
- अनुरोध सबमिट होते ही बैक-एंड में पूरी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है।
कुछ क्षण बाद पेंशनर के मोबाइल पर डाउनलोड लिंक भेज दिया जाता है, जिसमें डिजिटल लाइफ़ सर्टिफिकेट मौजूद रहता है—एक छोटा-सा प्रमाण कि पेंशन की राह बिना रुकावट जारी रहेगी. यह पूरी यात्रा घर की कुर्सी से ही पूरी की जा सकती है; किसी शाखा तक पैदल जाने की ज़रूरत नहीं—बस स्थिर इंटरनेट, साफ रोशनी और थोड़ा धैर्य.
