हिंदी न्यूज़बिजनेसकाम की खबर: क्या 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी आपकी पेंशन? जानें क्यों उठ रहे ऐसे सवाल

काम की खबर: क्या 30 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी आपकी पेंशन? जानें क्यों उठ रहे ऐसे सवाल

हर साल पेंशन देने वाली अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशनधारी जीवित हैं. यह औपचारिकता केंद्र और राज्य—दोनों तरह के पेंशनर्स पर समान रूप से लागू होती है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 28 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Life Certificate For Pensions: यह सूचना पेंशनधारियों के लिए किसी नरम चेतावनी-घंटी जैसी है—धीरे से याद दिलाती हुई कि 30 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं. यदि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) समय पर जमा नहीं होता, तो पेंशन की धारा कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी, मानो कोई नदी अचानक बांध के पीछे ठहर गई हो.

हर साल पेंशन देने वाली अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशनधारी जीवित हैं. यह औपचारिकता केंद्र और राज्य—दोनों तरह के पेंशनर्स पर समान रूप से लागू होती है. सर्टिफिकेट डिजिटल या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है, लेकिन अंतिम तारीख को लेकर कोई ढील इस बार घोषित नहीं हुई है.

किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी?

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार नंबर

ये छोटे-छोटे औज़ार हैं जिनके सहारे सर्टिफिकेट सहजता से सबमिट हो जाता है. इसकी वैधता अगली तारीख तक—यानी एक साल—ही रहती है.

कहां-कहां जमा किया जा सकता है?

पेंशनर्स कई माध्यमों से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं—

  • स्थानीय बैंक शाखा
  • पोस्ट ऑफिस
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
  • रेलवेज
  • UIDAI
  • CGDA
  • DoT

यदि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, तो पेंशन बिना रुकावट बहती रहती है, जैसे कोई पुरानी, भरोसेमंद नदी. डिजिटल लाइफ़ सर्टिफिकेट ने इस पूरी प्रक्रिया को कुछ ऐसा बना दिया है जैसे किसी पुरानी सरकारी कतार को एक छोटे, शांत डिजिटल दरवाज़े में बदल दिया गया हो—घर बैठे, बिना कागज़ों की सरसराहट और बिना बैंक शाखा की भीड़ के.

डिजिटल LC कैसे पूरा होता है?

इस रास्ते पर चलने के लिए पेंशनर्स को पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार उनके पेंशन-डिस्बर्सिंग अथॉरिटी से लिंक हो. यह वह मूल कुंजी है जिसके बिना डिजिटल दरवाज़ा नहीं खुलता.

इसके बाद दो ऐप्स की जरूरत पड़ती है—

  • AadhaarFaceRD
  • Jeevan Pramaan Face App

दोनों इंस्टॉल करने के बाद प्रक्रिया लगभग एक शांत संवाद जैसी है:

  1. ऐप पेंशनर का चेहरा स्कैन करता है—बिल्कुल उसी तरह जैसे फोन अपनी स्क्रीन को पहचानता है।
  2. फिर आवश्यक विवरण भरे जाते हैं—PPO, बैंक जानकारी, आदि।
  3. अनुरोध सबमिट होते ही बैक-एंड में पूरी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है।

कुछ क्षण बाद पेंशनर के मोबाइल पर डाउनलोड लिंक भेज दिया जाता है, जिसमें डिजिटल लाइफ़ सर्टिफिकेट मौजूद रहता है—एक छोटा-सा प्रमाण कि पेंशन की राह बिना रुकावट जारी रहेगी.  यह पूरी यात्रा घर की कुर्सी से ही पूरी की जा सकती है; किसी शाखा तक पैदल जाने की ज़रूरत नहीं—बस स्थिर इंटरनेट, साफ रोशनी और थोड़ा धैर्य.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 28 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Life Certificate Jeevan Pramaan Patra
