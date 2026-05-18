बंगाल में महिलाओं को 3000 रुपए देने का ऐलान, कैसे मिलेंगे ये पैसे, कैसे करें आवेदन?

Annapurna Bhandar 2026: पश्चिम बंगाल में खुशी की लहर है. सीएम शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं के हित में कुछ अहम फैसले जो लिए हैं. असल में शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में ही महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये और बस में फ्री सफर की सुविधा देने की घोषणा कर दी है. इस फैसले को अन्नपूर्णा भंडार योजना का नाम दिया गया है. इस घोषणा के बाद से ही ये सर्च किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. साथ ही कौन-कौन इस योजना के लाभार्थी लिस्ट में आएंगे. योजना से जुड़ी सारी जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं.

कब से शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना?

पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत 1 जून से होगी (ये संभावित तारीख है). इस योजना के तहत बंगाल की महिलाओं को 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही फ्री बस सेवा भी इस योजना में शामिल है. यानी कि बंगाल की महिलाएं बस में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी.

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किन्हें महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

पश्चिम बंगाल का स्थायी निवास हो

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हों

सलाना आय कम हो

25 साल से ज्यादा आयु हो

राशन कार्ड में नाम हो (BPL/AAY/PHH)

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

पश्चिम बंगाल का स्थायी निवास नहीं हो

परमानेंट या रिटार्यड सरकारी कर्मचारी हों

सलाना आय 2 लाख से ज्यादा हो

अन्नपूर्णा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

आधार कार्ड

राशन कार्ड

आधार से लिंक पासबुक

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

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अन्नपूर्णा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं हुई है. योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च होने पर योग्य महिलाएं अपना मोबाइल नंबर और राशन कार्ड डालकर पंजीकरण कर सकेंगी.

अन्नपूर्णा भंडार का उद्देश्य-

अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ पश्चिम बंगाल में रहने वाली महिलाएं उठा सकती हैं. बता दें कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब खुद ही अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर और मिडिल क्लास महिलाओं को सशक्त करना है. मासिक तौर पर मिलने वाली ये राशि महिलाओं को घरेलु खर्च और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निपटने में मदद करेगी.