हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरोजगार पर संकट के बादल, दुनिया की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने रोबोट्स को दी नौकरी

रोजगार पर संकट के बादल, दुनिया की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने रोबोट्स को दी नौकरी

दुनिया की सबसे बड़ी ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन अपने गोदामों और डिलीवरी सेंटरों में रोबोट्स को नौकरी पर रखने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. यानि लोगों की नौकरियां पर खतरा मंडरा रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Amazon robots replacing workers: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने फिर रोजगार क्षेत्र हलचल मचा दी है. हाल ही में आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन अपने गोदामों और डिलीवरी सेंटरों में रोबोट्स को नौकरी पर रखने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

कंपनी का मानना है कि, इंसानों की तुलना में रोबोट्स पर कम पैसे खर्च करना पड़ेगा और साथ ही काम भी पहले से ज्यादा तेजी से हो पाएगा. इस खबर ने फिर से, एआई के बढ़ते खतरे और इसके फायदों के बीच बहस छेड़ दी है. हालांकि, इस खबर से लोगों की नौकरी पर जरूर खतरा मंडरा रहा है. 

क्या है अमेजन का प्लान?

कंपनी को उम्मीद है कि, इंसानों की जगह पर रोबोट्स को प्रोडक्ट पिक करने, पैक करने और डिलीवर करने में कम लागत आएगा. कंपनी ने अनुमान लगाया है कि, उसे प्रत्येक आइटम पर 30 सेंट की बचत होगा. जिससे सीधे तौर पर कंपनी को आर्थिक फायदा होगा और कंपनी 2025 से 2027 के बीच करीब 12.6 अरब डॉलर की बचत कर पाएगा. अमेजन ने, हाल ही में एक ऐसे गोदाम की शुरुआत की है, जहां पर 1000 रोबोट्स काम कर रहे है. साथ ही कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत कम हो गई है. रोबोट्स ही सामान पिक करने से लेकर पैक करने तक के काम खुद से ही कर रहे है. 

कंपनी की योजना है कि, 2027 तक लगभग 1.6 लाख नौकरियां कम की जाए और इनकी जगह रोबोट्स को काम पर लगाया जाए. ताकि भविष्य में हजारों नौकरियों पर निर्भरता ना रहे. कंपनी अपने काम का 75 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से ऑटोमेशन मोड पर करने की तैयारी कर रही है. जिससे बहुत से लोगों की नौकरियों पर खतरा हो सकता हैं. अमेजन में लगभग 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं. अगर रोबोट्स ने इंसानों की जगह ली तो इनकी संख्या में कमी आ सकती है. अगर, कमी नहीं भी आई तो नए रोजगार के सृजन के अवसर कम ही दिख रहे है. हालांकि, नई टेक्नोलॉजी के आने से कुछ कुशल कर्मचारियों की जरूरत भी होगी. जिससे नए रोजगार के अवसर भी खुल सकते है. 

रिपोर्ट पर अमेजन ने दी है प्रतिक्रिया

अमेजन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपनी की पूरी योजना लोगों को नहीं बताई. अमेजन की प्रवक्ता केली नैन्टल ने कहा कि, त्योहारी सीजन के लिए 2.5 लाख नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है. हालांकि, यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि, उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर नौकरी दी जाएगी.  

यह भी पढ़ें: पैरेंट्स, बच्चों, पत्नी को गिफ्ट देने से पहले जान लें ये नियम, वरना चुकाना पड़ सकता है भारी टैक्स

 

Published at : 22 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Amazon Robots Replacing Workers AI And Job Loss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget