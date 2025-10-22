रोजगार पर संकट के बादल, दुनिया की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने रोबोट्स को दी नौकरी

Amazon robots replacing workers: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने फिर रोजगार क्षेत्र हलचल मचा दी है. हाल ही में आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन अपने गोदामों और डिलीवरी सेंटरों में रोबोट्स को नौकरी पर रखने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

कंपनी का मानना है कि, इंसानों की तुलना में रोबोट्स पर कम पैसे खर्च करना पड़ेगा और साथ ही काम भी पहले से ज्यादा तेजी से हो पाएगा. इस खबर ने फिर से, एआई के बढ़ते खतरे और इसके फायदों के बीच बहस छेड़ दी है. हालांकि, इस खबर से लोगों की नौकरी पर जरूर खतरा मंडरा रहा है.

क्या है अमेजन का प्लान?

कंपनी को उम्मीद है कि, इंसानों की जगह पर रोबोट्स को प्रोडक्ट पिक करने, पैक करने और डिलीवर करने में कम लागत आएगा. कंपनी ने अनुमान लगाया है कि, उसे प्रत्येक आइटम पर 30 सेंट की बचत होगा. जिससे सीधे तौर पर कंपनी को आर्थिक फायदा होगा और कंपनी 2025 से 2027 के बीच करीब 12.6 अरब डॉलर की बचत कर पाएगा. अमेजन ने, हाल ही में एक ऐसे गोदाम की शुरुआत की है, जहां पर 1000 रोबोट्स काम कर रहे है. साथ ही कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत कम हो गई है. रोबोट्स ही सामान पिक करने से लेकर पैक करने तक के काम खुद से ही कर रहे है.

कंपनी की योजना है कि, 2027 तक लगभग 1.6 लाख नौकरियां कम की जाए और इनकी जगह रोबोट्स को काम पर लगाया जाए. ताकि भविष्य में हजारों नौकरियों पर निर्भरता ना रहे. कंपनी अपने काम का 75 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से ऑटोमेशन मोड पर करने की तैयारी कर रही है. जिससे बहुत से लोगों की नौकरियों पर खतरा हो सकता हैं. अमेजन में लगभग 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं. अगर रोबोट्स ने इंसानों की जगह ली तो इनकी संख्या में कमी आ सकती है. अगर, कमी नहीं भी आई तो नए रोजगार के सृजन के अवसर कम ही दिख रहे है. हालांकि, नई टेक्नोलॉजी के आने से कुछ कुशल कर्मचारियों की जरूरत भी होगी. जिससे नए रोजगार के अवसर भी खुल सकते है.

रिपोर्ट पर अमेजन ने दी है प्रतिक्रिया

अमेजन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपनी की पूरी योजना लोगों को नहीं बताई. अमेजन की प्रवक्ता केली नैन्टल ने कहा कि, त्योहारी सीजन के लिए 2.5 लाख नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है. हालांकि, यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि, उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर नौकरी दी जाएगी.

