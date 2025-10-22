Gift Tax Rules in India 2025: भारत में खुशी के मौकों पर या कुछ विशेष अवसरों पर गिफ्ट लेने-देने का रिवाज हैं. अक्सर ही लोग अपने माता-पिता, बच्चों, दोस्तों को तोहफे देते हैं, पर क्या आपको पता है कि, गिफ्ट पर आयकर अधिनियम के तहत कौन सा कानून लागू होता है?

आयकर अधिनियम के तहत करीबी रिश्तेदारों को गिफ्त देने पर कुछ स्थितियों में यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है. वहीं गैर रिश्तेदारों को 50 हजार रुपए से ज्यादा के गिफ्ट देने पर आपसे टैक्स लिया जाता है. साथ ही शादी, वसीयत या पुश्तैनी तौर पर मिले गिफ्त को टैक्स फ्री रखा गया है.

किन्हें गिफ्त देने पर नहीं लगता टैक्स ?

आयकर विभाग के अनुसार अगर आप, अपने करीबी रिश्तेदार को किसी भी तरह का गिफ्त देते है तो, यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. आयकर विभाग का मानना है कि, करीब रिश्तेदार में आपके माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी, भाई-बहन, ससुराल पक्ष के लोग और उनके जीवनसाथी आते है. अगर आपकी द्वारा कमाए गए पूरे पैसों का विवरण आपके पास है, तो आप अपने करीबी रिश्तेदारों को कोई सा भी गिफ्त दे सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी माता जी के लिए नई ज्वेलरी या फिर पिता के लिए नई कार खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. आप अपने करीबी रिश्तेदारों को कितनी भी बड़ी रकम की गिफ्त दे सकते है. आयकर विभाग की ओर से इसमें किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं की जाएगी.

कब मिलती है गिफ्ट पर टैक्स छूट?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि, क्या हर गिफ्त पर टैक्स देना होता है? आयकर विभाग के अनुसार इसका जवाब नहीं है. कुछ अवसरों पर मिले गिफ्त पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो. उदाहरण के लिए, शादी-विवाह में मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है. अगर कोई व्यक्ति आपको शादी पर गिफ्ट, कैश या प्रॉपर्टी देता है, तो टैक्सेबल नहीं है. इसी तरह से वसीयत या पुश्तैनी रुप से मिली चीजों पर भी टैक्स नहीं लगता है. इनके अलावा अगर आपको गैर रिश्तेदारों से 50,000 रुपए से ऊपर को कोई गिफ्त मिलता है तो, आपको इसे अपनी आईटीआर में अन्य इनकम के स्रोत के तहत इस पर सरकार को टैक्स देना होगा.

इसके साथ ही जन्मदिन, किसी खास अवसर, घर की पूजा इत्यादि पर मिले गिफ्ट टैक्स स्लैब के अंदर आते है. इन पर आपको टैक्स देना होगा. हालांकि, गिफ्ट की प्राइस 50 हजार रुपए से अधिक की होनी चाहिए.

