गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससुपरफास्ट होगी फेस्टिवल डिलीवरी, Amazon ने 118 शहरों में बनाए 150 नए स्टेशन

सुपरफास्ट होगी फेस्टिवल डिलीवरी, Amazon ने 118 शहरों में बनाए 150 नए स्टेशन

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon इन दिनों फेस्टिव सीजन की तैयारी में लगी है. इसके लिए कंपनी ने 20 नए फुलफिलमेंट सेंटर खेल हैं और 150 डिलीवरी स्टेशन भी शुरू किए हैं. जिससे फेस्टिव सीजन में फास्ट डिलीवरी हो सके.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Sep 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, अब लोग ताबड़तोड़ शॉपिंग भी करेंगे. बाजार जाने से बेहतर आजकर लोग ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं. इसमें थकान भी नहीं होती और घर बैठे ही आपको जो और जैसा सामान चाहिए होता है वो मिल जाता है. ऐसे में देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक अमेजन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. कंपनी ने इस त्योहारी सीजन के लिए अपनी डिलीवरी को सुपरफास्ट करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई है.

अमेजन की नई स्ट्रैटेजी
दरअसल अमेजन ने त्योहारी सीजन से पहले भारत में अपने डिलीवरी और स्टोरेज नेटवर्क का बड़ा कर लिया है. कंपनी ने देश में 20 नए फुलफिलमेंट सेंटर, 6 नए सॉर्ट सेंटर और 150 नए लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन शुरू करने का ऐलान किया है. इसके बाद अमेजन की कुल स्टोरेज क्षमता 50% बढ़कर 6.4 करोड़ क्यूबिक फीट हो गई है.

ये भी पढ़ें: कभी भी महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कीमतों पर आई बुरी खबर

बड़े-छोटे दोनों शहरों पर फोकस
अमेजन ने इस बार बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों पर भी खास ध्यान दिया है. कंपनी के सभी 6 नए सॉर्ट सेंटर और 7 नए फुलफिलमेंट सेंटर नॉन-मेट्रो सिटीज में शुरू किए जा रहे हैं. रायपुर, रांची और वाराणसी में पहली बार अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर शुरू होंगे. इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में ग्राहकों को सामान जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी.

क्या बोली कंपनी?
इस बारे में बात करते हुए कंपनी ने बताया कि, इस विस्तार के लिए वो इस साल 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश कर रही है. इस रकम का इस्तेमाल ऑपरेशनल नेटवर्क को मजबूत करने, तकनीक को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए किया जाएगा. तो वहीं कंपनी ने ये भी बताया कि, इन सेंटरों का संचालन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम करने वाले उसके रणनीतिक साझेदार करेंगे.

नए डिलीवरी स्टेशन खुलेंगे
अमेजन ने 118 शहरों में 150 नए लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन भी शुरू किए हैं. इनमें आसनसोल, भटिंडा, बीकानेर, कोयंबटूर, डोडा, उधमपुर और वेस्ट गारो हिल्स जैसे शहर शामिल हैं. इनमें से 12 शहरों में पहली बार अमेजन का डिलीवरी स्टेशन शुरू हुआ है. भोजपुर, बोकाजन, जालौन और जहानाबाद भी इनमें शामिल हैं. इसका मतलब है कि अब छोटे शहरों और कस्बों तक अमेजन की पहुंच और मजबूत होगी.

ये भी पढ़ें: आने वाले दिन पड़ेंगे और भारी! कमजोर मॉनसून और अल नीनो से महंगा होगा खाने का सामान

तेज होगी डिलीवरी
कंपनी के मुताबिक, पिछले एक साल में सेम-डे डिलीवरी की सुविधा 30% ज्यादा शहरों तक पहुंची है. नए सेंटर शुरू होने से अमेजन विक्रेताओं का सामान ग्राहकों के करीब रखा जा सकेगा. इससे ऑर्डर मिलने के बाद सामान पहुंचाने में कम समय लगेगा. 

कंपनी ने बताया कि, 'ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग डिलीवरी ऑप्शंस चुन सकेंगे. इनमें कुछ मिनटों में अमेजन नाओ डिलीवरी, कुछ घंटों में डिलीवरी, सेम-डे और नेक्स्ट-डे डिलीवरी शामिल हैं.' इतनी ही नहीं बल्कि कंपनी ने अपने डिलीवरी नेटवर्क से जुड़े कर्मचारियों और डिलीवरी पार्टनर्स के कल्याण के लिए 'सम्मान' कार्यक्रम भी शुरू किया है. इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं का लाभ, बीमा, वित्तीय सहायता और सड़क सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 14 Sep 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Amazon E-Commerce Companies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
एक गलत नंबर और फंस गए 3.25 लाख, हाई कोर्ट ने बैंक से कराई भरपाई
एक गलत नंबर और फंस गए 3.25 लाख, हाई कोर्ट ने बैंक से कराई भरपाई
बिजनेस
कभी भी महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कीमतों पर आई बुरी खबर
कभी भी महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कीमतों पर आई बुरी खबर
बिजनेस
भारतीय रेलवे की बंपर कमाई, अगस्त में 13.7 करोड़ टन माल ढोकर बनाया नया रिकॉर्ड
भारतीय रेलवे की बंपर कमाई, अगस्त में 13.7 करोड़ टन माल ढोकर बनाया नया रिकॉर्ड
बिजनेस
आने वाले दिन पड़ेंगे और भारी! कमजोर मॉनसून और अल नीनो से महंगा होगा खाने का सामान
आने वाले दिन पड़ेंगे और भारी! कमजोर मॉनसून और अल नीनो से महंगा होगा खाने का सामान
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
महाराष्ट्र
एशिया कप ट्रॉफी विवाद: AIMIM नेता वारिस पठान की दो टूक, 'वो हाथ जो...'
एशिया कप ट्रॉफी विवाद: AIMIM नेता वारिस पठान की दो टूक, 'वो हाथ जो...'
बॉलीवुड
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
विश्व
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget