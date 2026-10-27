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हिंदी न्यूज़बिजनेस5 साल की FD: आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक के ब्याज में कितना अंतर?

5 साल की FD: आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक के ब्याज में कितना अंतर?

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आम नागरिक को 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है और वहीं वरिष्ठ नागरिक को 8.50 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. यानी दोनों में 0.25 प्रतिशत का अंतर है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 12:51 PM (IST)
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कमाई के साथ बचत करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि यही बचत इमरजेंसी के समय काम आ सकती है. ऐसे में आज कल निवेश के लिए कई विकल्प मौजूद हैं और उन्हीं में से एक FD यानी फिक्स डिपॉजिट है. ऐसे में लेकिन केवल निवेश कहीं भी कर देना काफी नहीं है, निवेश करने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि ब्याज कितना मिल रहा है?

क्या आपने एक बात पर गौर किया है कभी कि एक ही बैंक में एफडी करवाने पर आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक को अलग-अलग ब्याज मिलता है. ऐसे में ये जानते हैं कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक दोनों को कितना ब्याज दे रहा है. 

आम नागरिक को कितना ब्याज?

जानकारी के मुताबिक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर आम नागरिकों को 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. 

वरिष्ठ नागरिक को कितना ब्याज?

अगर बात करें वरिष्ठ नागरिक की तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. यानी ये बात तो साफ है कि आम नागरिक के मुकाबले में वरिष्ठ नागरिकों को 0.25 प्रतिशत ज्यादा ब्याज का फायदा मिल रहा है. 

क्या सब बैंकों ने ऐसा होता है?

जानने वाली बात ये है कि क्या वरिष्ठ नागरिकों को आम नागरिकों की तुलना में हर बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता है? ये अंतर हर बैंक में एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अलग-अलग बैंकों और एफडी की ब्याज दरों के हिसाब से ब्याज दरें बदल सकती हैं. 

FD में निवेश से पहले बरतें सावधानी 

  • एफडी करवाने से पहले आप एक ही बैंक के ब्याज दर को न देखें, बल्कि अलग-अलग बैंक की ब्याज दर देखें.
  • वहीं ये भी चेक करें कि एफडी तोड़ने पर बैंक के क्या नियम हैं.
  • एफडी चुनते समय अपनी जरूरत और टैक्स कटने के बाद मिलने वाले ब्याज को ध्यान में रखें.
  • वहीं एफडी तक करवाएं जब आपको बीच में किसी काम के लिए पैसे न निकलने हो.
  • FD के ब्याज पर टैक्स लग सकता है. हां, लेकिन टैक्स कितना लगेगा, ये बात आपकी कुल कमाई पर निर्भर करेगी. 

10 लाख की FD पर मिलेगा कितना ब्याज?

अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 10 लाख रुपये की एफडी करवाता है तो आम नागरिक और वरिष्ठ नागिरक के लिए ब्याज में अंतर होने की वजह से रिटर्न में भी अंतर आएगा. जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक के सालाना ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत का अंतर है. हां, लेकिन मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी वो बैंक के कंपाउंडिंग नियमों और एफडी के शर्तों पर निर्भर करेगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 27 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Bank Business News Fixed Deposit
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