मक्का एथेनॉल के दाम पर घमासान, आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा होगा?

पेट्रोल की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों के मन में एक सवाल सा रह गया है कि आने वाले दिनों में जेब पर और कितना बोझ बढ़ेगा. पेट्रोल स्टॉक को ध्यान में रखते हुए ही एथेनॉल लाया गया था, लेकिन अब एथेनॉल की खरीद कीमत को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है. मक्का से एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि सरकार इसकी खरीद दर बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर कर दे.

कंपनियों का कहना है कि मक्का महंगा होने से उत्पादन का खर्च बढ़ गया है और मौजूदा दर पर कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है. लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो क्या आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा?

कीमत बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है?

AIDA ने सरकार से मक्का बेस्ड एथेनॉल की खरीद कीमत करीब 9% बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने की मांग की है. संगठन के मुताबिक, मक्का की कीमत जो एक साल पहले 17 से 18 रुपए प्रति किलो थी, वो बढ़कर लगभग 27 रुपए प्रति किलो हो गई है. इसके अलावा उत्पादन, प्रोसेसिंग और दूसरे खर्चे भी बढ़ गए हैं.

एसोसिएशन का कहना है कि अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को लागत के हिसाब से कीमत नहीं मिलेगी तो उनके लिए उत्पादन जारी रखना और नई क्षमता में निवेश करना मुश्किल हो सकता है.

कंपनियों को कितने रुपए मिल रहे हैं?

सरकार की ओर से 2026-27 के एथेनॉल सप्लाई वर्ष के लिए जारी टेंडर में मक्का से बनने वाले एथेनॉल की प्रभावी खरीद दर 71.86 रुपए से घटाकर 68.86 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है. अब AIDA इसी फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग कर रही है.

साफ समझें तो पुराना खरीद दर 71.86 प्रति लीटर थी, जो घटकर 68.86 प्रति लीटर हो गई लेकिन अब AIDA की मांग है कि इसे सीधा 75 प्रति लीटर कर दिया जाए. यानी अभी से 6.14 प्रति लीटर की दर पर इसे बढ़ाया जाए.

क्या पेट्रोल होगा महंगा?

एथेनॉल की खरीद कीमत बढ़ने और पेट्रोल की खुदरा कीमत बढ़ने के बीच डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है. एथेनॉल को तो पेट्रोल में मिलाया जाता है. अगर एथेनॉल की खरीद दर बढ़ती है तो तेल कंपनियों की लागत पर असर पड़ सकता है. लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये सरकार की नीति, कंपनियों की लागत, एथेनॉल की स्थिति पर निर्भर करेगा. फिलहाल AIDA की मांग के आधार पर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है.

चावल बेस्ड एथेनॉल पर भी मांग

AIDA ने सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चावल से बनने वाले एथेनॉल की खरीद कीमत बढ़ाने की मांग भी की है. फिलहाल इसकी खरीद दर 60.32 रुपए प्रति लीटर है. संगठन का कहना है कि चावल की खरीद, प्रोसेसिंग और ऊर्जा जैसे खर्चों के बाद कंपनियों के पास कम मार्जिन बचता है.

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