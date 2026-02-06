Alphabet Crosses 400 Billion Revenue: दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने साल 2025 में पहली बार 400 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लिया है. चौथी तिमाही के नतीजों के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साल की आखिरी तिमाही को बेहद शानदार बताया.

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय एआई इकोसिस्टम के चलते सर्च और क्लाउड सर्विसेज में आई तेज बढ़ोतरी को दिया है. जिससे कंपनी की कमाई में इतनी बढ़ी उछाल देखने को मिली है. आइए जानते हैं, इस विषय में....

क्या कहते हैं आंकड़े?

अल्फाबेट की चौथी तिमाही के नतीजों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. कंपनी ने अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 34.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 30 फीसदी की तेजी दर्ज की है. साथ ही इस दौरान कंपनी का कुल रेवन्यू 18 प्रतिशत से बढ़ा है.

जिसके कारण पहली बार कंपनी का रेवेन्यू 400 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है. साथ ही यूट्यूब एड रेवेन्यू से उसका सालाना राजस्व 11.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. जो पिछले साल 10.5 बिलियन डॉलर था.

AI से मिली गूगल की ग्रोथ को नई ताकत

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक, बीते कुछ समय में सर्च का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि AI की वजह से कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की एक्टिविटी में इजाफा हुआ है.

वहीं गूगल क्लाउड, जो AI सर्विसेज का मुख्य आधार माना जाता है. उसके रेवेन्यू में 48 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जिससे कंपनी की ग्रोथ को सहारा मिला है.

यूट्यूब की कमाई ने बनाया रिकॉर्ड

यूट्यूब ने अपनी कमाई के मामले में इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नई उपलब्धि हासिल की है. विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए कंपनी का सालाना रेवेन्यू अब 60 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है.

इस मजबूत प्रदर्शन से साफ है कि शॉर्ट-फॉर्म वीडियो और यूट्यूब प्रीमियम जैसी सेवाओं के दम पर यह प्लेटफॉर्म लगातार आगे बढ़ रहा है. साथ ही यह क्रिएटर्स की पहली पसंद बना हुआ है.

गूगल जेमिनाई AI के मंथली यूजर्स में दिखी तेज बढ़ोतरी

गूगल के जेमिनाई एआई प्लेटफॉर्म के मंथली यूजर्स की संख्या अब बढ़कर 750 मिलियन हो गई है. जो पिछली तिमाही के मुकाबले 100 मिलियन ज्यादा है. यह तेजी दिखाती है कि दुनियाभर में लोग तेजी से इस AI टूल को अपना रहे हैं और इसे अपने काम और रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल कर रहे हैं.

