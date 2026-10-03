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हिंदी न्यूज़बिजनेसतिरुवनंतपुरम से रियाद और बहरीन जाएंगी सीधी Flights, कब होंगी शुरू?

तिरुवनंतपुरम से रियाद और बहरीन जाएंगी सीधी Flights, कब होंगी शुरू?

केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से रियाद और बहरीन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी उड़ानें 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगी. दोनों रूट्स के टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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अगर आप इन दिनों केरल से सऊदी अरब या बहरीन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जल्द ही रियाद और बहरीन के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने वाली है. इससे खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट के झंझट से राहत मिल सकती है और यात्रा के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी मिलेगा. 

एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये नई उड़ानें 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगी. वहीं इन दोनों रूट्स के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं रियाद और बहरीन के लिए उड़ानों का शेड्यूल क्या रहेगा और किन यात्रियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

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रियाद के लिए हफ्ते में कितने दिन मिलेगी फ्लाइट?

एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुवनंतपुरम से रियाद के लिए सीधी फ्लाइट सेवा हफ्ते में 3 दिन संचालित रहेगी. यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट चलेगी. इस नई उड़ान से केरल और सऊदी अरब की राजधानी रियाद के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. हालांकि, यह सेवा दम्माम के लिए पहले से चल रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की दैनिक उड़ानों के अलावा होगी.

बहरीन के लिए भी शुरू होगी सीधी Flight

तिरुवनंतपुरम से बहरीन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस नई सीधी उड़ान भी 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. यह सेवा हफ्ता में दो दिन गुरुवार और शनिवार को संचालित की जाएगी. बहरीन के लिए तिरुवनंतपुरम से पहले से गल्फ एयर की दैनिक उड़ानें भी चलती हैं. ऐसे में नई सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों के पास बहरीन जाने के लिए एक और ऑप्शन मौजूद होगा.

खाड़ी देशों के लिए पहले से मजबूत है कनेक्टिविटी

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से फिलहाल खाड़ी क्षेत्र के लिए हर सप्ताह 250 से ज्यादा हवाई आवागमन होते हैं. यहां से यात्रियों को दुबई, अबू धाबी, शारजाह, दोहा, मस्कट, कुवैत और दम्माम जैसे प्रमुख शहरों के लिए कनेक्टिविटी मिलती है.

किन यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस नई रियाद सेवा से खासतौर पर दक्षिणी केरल और आसपास के तमिलनाडु इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिनके परिवार के सदस्य या जो खुद सऊदी अरब में रहते और काम करते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Air India Express Thiruvananthapuram Bahrain Riyadh
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