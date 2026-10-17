17 अक्टूबर को बैंक बंद? जानें कहां-कहां मिली है छुट्टी और क्या है कारण

अगर आप आज बैंक में पैसे जमा करने, चेक से जुड़ा काम करने या किसी जरूरी काम के लिए ब्रांच जाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें. अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं. आज 17 अक्टूबर को भी एक राज्य में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

हालांकि, राहत की बात यह है कि आज देशभर में बैंक बंद नहीं हैं. RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 17 अक्टूबर को महा सप्तमी के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में बैंक बंद रहेंगे. बाकी शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, जहां कोई स्थानीय छुट्टी लागू नहीं है.

17 अक्टूबर को बैंक कहां बंद रहेंगे?

17 अक्टूबर को महा सप्तमी का त्योहार है. दुर्गा पूजा के दौरान इस दिन का खास महत्व होता है. इसी वजह से त्रिपुरा के अगरतला में बैंक शाखाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है.

आज महीने का तीसरा शनिवार भी है. RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसलिए आज शनिवार होने के बावजूद देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे, जब तक वहां कोई अलग छुट्टी न हो.

अक्टूबर में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

18 अक्टूबर- रविवार

19 अक्टूबर- दुर्गा पूजा, महा नवमी (अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग)

20 अक्टूबर- विजयादशमी और दशहरा (गंगटोक और इंफाल को छोड़कर बाकि शहरों में)

21 अक्टूबर- विजयादशमी और दुर्गा पूजा (अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम)

22 और 23 अक्टूबर- दुर्गा पूजा और दशैन (गंगटोक)

24 अक्टूबर- चौथा शनिवार

25 अक्टूबर- रविवार

26 अक्टूबर- लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती (अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर)

29 अक्टूबर- करवा चौथ (शिमला)

31 अक्टूबर- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती (अहमदाबाद)

बैंक बंद होने पर भी कैसे कर सकते हैं काम?

बैंक की ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पैसों से जुड़े सभी काम रुक जाएंगे. डिजिटल बैंकिंग के जरिए कई जरूरी काम घर बैठे किए जा सकते हैं.

Google Pay, PhonePe, Paytm और दूसरे UPI ऐप के जरिए पैसे भेज सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं.

अकाउंट बैलेंस चेक करने, ऑनलाइन ट्रांसफर और बिल भरने जैसे काम किए जा सकते हैं.

ATM से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी.

बिजली, मोबाइल और दूसरे बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है.

हालांकि, चेक क्लियरेंस, बैंक शाखा में नकदी जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जैसे कुछ कामों के लिए ब्रांच जाना पड़ सकता है. ऐसे कामों में छुट्टी के कारण देरी हो सकती है.

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