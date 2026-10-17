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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBL Bank में मर्ज होंगी Emirates NBD की भारतीय शाखाएं, RBI ने दी मंजूरी

RBL Bank में मर्ज होंगी Emirates NBD की भारतीय शाखाएं, RBI ने दी मंजूरी

आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय शाखाओ के आरबीएल बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है. यहां से जानें, 1 दिसंबर 2026 से क्या बदलेगा, दोनों बैंकों ने कितना निवेश किया और ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Oct 2026 09:07 AM (IST)
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बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दुबई के बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी की भारत में मौजूद शाखाएं अब आरबीएल बैंक का हिस्सा बन जाएंगी. RBI ने दोनों बैंकों की भारतीय शाखाओं के विलय को मंजूरी दे दी है. यह विलय 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा. इसके बाद एमिरेट्स एनबीडी की भारत में मौजूद सभी शाखाएं आरबीएल बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी. 

इस फैसले के बाद ग्राहकों के मन में कई सवाल हैं. क्या बैंक का नाम बदल जाएगा? क्या खाते, जमा पैसे और लोन पर असर पड़ेगा और आखिर दुबई की बैंकिंग कंपनी ने आरबीएल बैंक में इतना बड़ा निवेश क्यों किया है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

1 दिसंबर से क्या बदलेगा?
RBI के मुताबिक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक की भारतीय शाखाओं का आरबीएल बैंक में विलय 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा. भारत में एमिरेट्स एनबीडी की तीन शाखाएं हैं, जो मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम में स्थित हैं. विलय के बाद ये तीनों शाखाएं आरबीएल बैंक के तहत काम करेंगी. 

इसका मतलब है कि भारत में एमिरेट्स एनबीडी का अलग शाखा नेटवर्क आरबीएल बैंक के साथ जुड़ जाएगा. हालांकि, ये बदलाव केवल शाखाओं के विलय तक सीमित नहीं है. इसके पीछे दोनों बैंकों के बीच हुआ बड़ा निवेश सौदा भी है, जिसके तहत एमिरेट्स एनबीडी अब आरबीएल बैंक की मुख्य हिस्सेदार बन चुकी है.

दुबई के बैंक ने आरबीएल बैंक में कितना पैसा लगाया?
एमिरेट्स एनबीडी ने जून 2026 में आरबीएल बैंक में करीब 26,000 करोड़ रुपये का निवेश पूरा किया था. ये निवेश लगभग 2.75 अरब डॉलर का था. इसके बदले UAE के इस बैंक को आरबीएल बैंक की विस्तारित शेयर पूंजी में करीब 60% हिस्सेदारी मिली. 

इस सौदे की घोषणा अक्टूबर 2025 में की गई थी. इसके बाद जरूरी नियामकीय मंजूरियां ली गईं और जून 2026 में निवेश पूरा हुआ. अब भारतीय शाखाओं का विलय इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण है. इस निवेश से आरबीएल बैंक को अपनी पूंजी मजबूत करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है. वहीं, एमिरेट्स एनबीडी को भारत के बैंकिंग बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिलेगा.

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?
अगर आपका खाता एमिरेट्स एनबीडी की भारत स्थित किसी शाखा में है तो विलय की तारीख के बाद बैंक की ओर से जारी होने वाले निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी होगा. फिलहाल RBI की घोषणा में ग्राहकों के खातों, कार्ड, लोन या दूसरी बैंकिंग सुविधाओं में होने वाले किसी खास बदलाव का की बात नहीं बताई है.

इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्राहकों को तुरंत नया खाता खुलवाना पड़ेगा या उनका खाता नंबर जरूर बदल जाएगा. बैंक की ओर से ग्राहकों को आगे की प्रक्रिया और जरूरी बदलावों के बारे में जानकारी दिए जाने का इंतजार करना चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 17 Oct 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
RBI Emirates NBD
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