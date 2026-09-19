गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया में होगा विलय, यात्रियों की जेब पर होगा असर?

एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया में होगा विलय, यात्रियों की जेब पर होगा असर?

एयर इंडिया के CEO टेवोल्डे गेबरियाम खर्च घटाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विलय पर विचार कर रहे हैं. योजना अभी शुरुआती चरण में है और बोर्ड की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला होगा.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 19 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी एयर डंडिया से विमान यात्रा करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में एयर इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. कंपनी कि नई लिडरशिप खर्चा कम करने और अधिकतर कामकाज को कम करने के लिए विचार कर रहीं हैं. अभी इस पर बदलाव करन् पर चर्चा चल रही है, फैसला होने में अभी समय है. 

एयर इंडिया के CEO टेवोल्डे गेबरियाम ने जब अलग-अलग विभाग के साथ बात कि तो उनका कहना है कि एयरलाइंल को दो अलग ऑपरेटिंग परमिट के साथ चलाने कि आखिर आवश्यकता क्या है, उनका यह भी मानना है कि अगर वह दोनों को एक ही ढांचे में ला दिया जाये तो कुछ खर्चे पर हो सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
नौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?
नौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?
बिजनेस
LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा
LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा
बिजनेस
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
बिजनेस
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी

दो अलग- अलग कंपनियों में कई कामों के लिए अलग- अलग कर्मचारियों कि जरूरत पड़ती है. इसमें मेनेजमेंट, इंजीनियरिंग और प्रशासन से जुड़े काम  भी शामिल रहते  है. यही व्यवस्था अगर एक हो जाये तो इस दोहराव को कम किया जा सकता है.  

यह भी पढ़ें- भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?

अभी शुरुआती स्तर पर है योजना

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को जोड़ने कि योजना अभी शुरुआती चरण पर है. बताया जाता है कि इसे जोड़ने के लिए कंपनी के सुपरवाइजरी बोर्ड कि मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है. रिपोर्स के मुताबिक अगर दोनों एयरलाइंस का विलय होता है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का ब्रांड नाम बरकरार रखा जा सकता  है. 

बढ़ते घाटे के बीच लागत कम  करने कि कोशिश 
एयर इंडिया के सामने इस समय पैसों कि कमी का दबाव भी है. साल 2025-26  में कंपनी का कंसोलिडेटेड घाटा बढ़कर 22,238.23 करोड़ हो गया था, जबकि एक साल पहले 10,858.83 करोड़ था. इन आंकड़ों में एयर इंडिया एक्सप्रेस का वित्तीय प्रदर्शन शामिल था. 

नयें CEO के लिए नई चुनोतियां 

टेवोल्डे गेबरियाम पूरे 61 साल के है, इस्से पहले भी वह ethopian airlines group के बतौर CEO रह चुकें हैं. वह उस एयरलाइंस कि दस साल से ज्यादा देख- रेख कर चुकें हैं. अब उनका लक्षय एयर इंडिया में लागत को कम करना, जहाज से जुड़ी परेशानियों पर काम करना और कार्गो कि क्षमता का अधिक बेहतर इस्तमाल करना शामिल है. 

साल 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जोड़ कर एक बना दिया गया था. इसके  बाद TATA GROUP के समूह ने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण कर दिये जाने के बाद भी एयरलाइंस में बदलाव किये गये. 

यह भी पढ़ें- सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान

यह भी देखें-  

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Air India Express Air India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?
नौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?
बिजनेस
LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा
LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा
बिजनेस
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
बिजनेस
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूसी 'हाइब्रिड खतरे' पर मैक्रों की चेतावनी, फ्रांस में हाई अलर्ट
रूसी 'हाइब्रिड खतरे' पर मैक्रों की चेतावनी, फ्रांस में हाई अलर्ट
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget