गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान

सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ में टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है. प्रशासन ने नेचुरल गैस पर वैट को 12.5% से घटाकर 5% कर दिया है. इससे शहर में CNG और PNG की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोगों को त्योहारी सीजन से पहले CNG और PNG की कीमतों पर बड़ी राहत मिली है. यहां प्रशासन ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नेचुरल गैस पर लगने वाले वैट (VAT) को 12.5% से घटाकर सीधे 5% कर दिया है. नई दरें 18 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि से पूरी तरह से लागू हो गई हैं. 

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

वैट की दर में 7% से ज्यादा की इस ऐतिहासिक कटौती से शहर में कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. चंडीगढ़ में इस वक्त घरेलू पीएनजी की कीमत करीब 54.70 रुपये प्रति एससीएम (SCM) है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
बिजनेस
सीधे 8 रुपया महंगा होगा दूध! सरकार को मिल चुका है 3 दिनों का अल्टीमेटम
सीधे 8 रुपया महंगा होगा दूध! सरकार को मिल चुका है 3 दिनों का अल्टीमेटम
बिजनेस
आज 19 सितंबर को गैस सिलेंडर की ताजा कीमत, जानें कमर्शियल और घरेलू LPG का रेट
आज 19 सितंबर को गैस सिलेंडर की ताजा कीमत, जानें कमर्शियल और घरेलू LPG का रेट
बिजनेस
क्या घट गए हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट
क्या घट गए हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट

वैट में हुई इस भारी कटौती के बाद कीमतों में 3.42 रुपये प्रति एससीएम तक की कमी आने का अनुमान है. इसी तरह से गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गैस की रिटेल कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा. सीएनजी की कीमत में प्रति किलोग्राम की गिरावट से वाहन चालकों और ऑटो-कैब ऑपरेटरों को सीधा फायदा होगा. 

टैक्स में क्यों की गई कटौती?

वैट की दर में कमी के पीछे चंडीगढ़ प्रशासन का मकसद शहर में प्रदूषण को कम करना है और इसके लिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन जैसे सीएनजी और पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

जाहिर सी बात है कि टैक्स कम होगी, तो गैस की सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए शहर में नैचुरल गैस नेटवर्क को बढ़ाने में मदद मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी.  चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के करीब 1.70 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में गैस सस्ती होगी, तो लोग पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों को छोड़कर पीएनजी में शिफ्ट होंगे.

क्या होता है वैट?

वैट यानी कि Value Added Tax एक अप्रत्यक्ष कर है, जो किसी वस्तु के शुरुआती कच्चे माल से लेकर अंतिम रूप में ग्राहक तक पहुंचने के हर एक चरण पर लगाया जाता है. भारत में 1 जुलाई 2017 से पहले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर वैट (VAT) ही लगाया जाता था, लेकिन 2017 में सरकार ने 'एक देश, एक टैक्स' प्रणाली के तहत वैट और अन्य कई टैक्सों को मिलाकर GST (Goods and Services Tax) लागू कर दिया.

हालांकि, भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पाद (जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ) और प्राकृतिक गैस जैसे कि CNG और PNG को अभी भी GST के दायरे से बाहर रखा गया है इसलिए चंडीगढ़ में वैट को घटाया गया है. 

ये भी पढ़ें:

सीधे 8 रुपया महंगा होगा दूध! सरकार को मिल चुका है 3 दिनों का अल्टीमेटम

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
CNG PNG VAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
बिजनेस
सीधे 8 रुपया महंगा होगा दूध! सरकार को मिल चुका है 3 दिनों का अल्टीमेटम
सीधे 8 रुपया महंगा होगा दूध! सरकार को मिल चुका है 3 दिनों का अल्टीमेटम
बिजनेस
आज 19 सितंबर को गैस सिलेंडर की ताजा कीमत, जानें कमर्शियल और घरेलू LPG का रेट
आज 19 सितंबर को गैस सिलेंडर की ताजा कीमत, जानें कमर्शियल और घरेलू LPG का रेट
बिजनेस
क्या घट गए हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट
क्या घट गए हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
मध्य प्रदेश
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
हेल्थ
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
ट्रेंडिंग
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget