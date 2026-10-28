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हिंदी न्यूज़बिजनेस2 करोड़ का फ्लैट बेच करा दी FD, आराम से हर महीने लाखों कमा रहा शख्स

2 करोड़ का फ्लैट बेच करा दी FD, आराम से हर महीने लाखों कमा रहा शख्स

मुंबई के एक शख्स ने दादर का 2 करोड़ रुपये का फ्लैट बेचकर रकम 6.5% ब्याज वाली FD में लगा दी. पहले उन्हें 45,000 रुपये मासिक किराया मिलता था, अब वे रखरखाव की जिम्मेदारी से मुक्त हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Oct 2026 06:16 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने पैसों से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुंबई के एक शख्स का फैसला आपको हैरान कर सकता है. इस शख्स ने दादर में अपना 2 करोड़ रुपये का फ्लैट बेच दिया और उससे मिली रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश कर दिया. पहले वह फ्लैट किराए पर देकर हर महीने 45,000 रुपये कमाते थे, लेकिन अब बैंक में पैसा जमा करके नियमित ब्याज हासिल कर रहे हैं. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि किराए से कमाई करना बेहतर है या FD से ब्याज लेना.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंकित पांडे की एक पोस्ट के मुताबिक, उनके एक रिश्तेदार पहले दादर स्थित फ्लैट को किराये पर देकर हर महीने 45,000 रुपये कमाते थे. बाद में उन्होंने फ्लैट बेच दिया और उससे मिली रकम को 6.5% सालाना ब्याज दर वाली FD में लगा दिया. इसके बाद वह बोरीवली में रहने चले गए.

कैसे हर महीने हो रही है कमाई?

इस ब्याज दर के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपये की रकम को 6.5% सालाना ब्याज दर पर FD में निवेश करता है, तो उसे एक साल में करीब 13 लाख रुपये ब्याज मिल सकता है.

  • कुल निवेश: 2 करोड़ रुपए
  • सालाना ब्याज दर: 6.5%
  • एक साल में ब्याज: 13 लाख रुपए
  • हर महीने के हिसाब से औसत ब्याज: करीब 1.08 लाख रुपए 

क्या FD में पैसा लगाना प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा फायदेमंद है?

  • FD से अनुमानित ब्याज: बैंक की तय ब्याज दर के आधार पर कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में FD ही सबसे बेहतर ऑप्शन है. क्योंकि ब्याज पर टैक्स लगता है और मैच्योरिटी के बाद नई FD पर ब्याज दर कम भी हो सकती है.
  • प्रॉपर्टी से किराया: फ्लैट को किराये पर देकर नियमित आमदनी की जा सकती है, लेकिन किरायेदार न मिलने पर कमाई रुक सकती है.
  • प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा: समय के साथ मकान की कीमत बढ़ सकती है. इससे फ्यूचर में उसे बेचने पर फायदा मिलने की उम्मीद रहती है.
  • अतिरिक्त खर्च: प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और मरम्मत जैसे खर्च होते हैं, जो वास्तविक कमाई को कम कर सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 28 Oct 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
FD Investment Mumbai Property Sale
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