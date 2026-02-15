Adani Enterprises की 330 करोड़ की मेगा डील; डिफेंस सेक्टर में बढ़ाई पकड़, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Adani Enterprises Defense Acquisition: डिफेंस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने की दिशा में Adani Enterprises ने एक अहम कदम उठाया है. बीते शुक्रवार के कारोबारी दिन अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी Horizon Aero Solutions ने इंडामेर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के 100 फीसदी शेयर खरीद लिए हैं.

इस अधिग्रहण के साथ इंडामेर टेक्निक्स अब पूरी तरह अडानी ग्रुप का हिस्सा बन गई है. उम्मीद की जा रही है कि इस खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं, इस मेगा डील के बारे में.....

330 करोड़ की डील से मजबूत हुआ अडानी का पोर्टफोलियो

Horizon Aero Solutions और इंडामेर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुई इस डील की कीमत करीब 330 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अडानी इंटरप्राइजेज ने 13 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को इस डील से संबंधित जानकारी दी है. डील के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयर खरीद लिए गए हैं. जिससे कंपनी की पूरी हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेज के पास चली गई है.

क्या करती है कंपनी ?

इंडामेर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस एविएशन में मेंटेनेंस और तकनीकी सेवाएं देने वाली देश की जानी-मानी कंपनी है. कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी और यह विमानों की सर्विसिंग, मेंटेनेंस व रिपेयर का काम करती है.

कंपनी की अत्याधुनिक सुविधा नागपुर के MIHAN SEZ क्षेत्र में करीब 30 एकड़ (लगभग 1.2 लाख वर्ग मीटर) में फैली हुई है. इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 10 हैंगर मौजूद हैं और एक समय में 15 एयरक्राफ्ट बे पर काम करने की क्षमता है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर शुक्रवार, 13 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 3.18 प्रतिशत या 70.35 रुपये फिसलकर 2141.35 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी.

दिन का इंट्रा डे हाई 2206.30 रुपये था. शेयरों का 52 सप्ताह का हाई लेवल 2611.46 रुपये और 52 सप्ताह का लो लेवल 1850 रुपये है. इस डील की खबर के बाद सोमवार के कारोबारी दिन कंपनी शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

