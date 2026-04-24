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हिंदी न्यूज़बिजनेसकरोड़ों का रसूख, पर अपनी कोई जमीन नहीं! राघव चड्ढा ने शेयरों-बॉन्ड्स में किया है इतने लाख का निवेश

करोड़ों का रसूख, पर अपनी कोई जमीन नहीं! राघव चड्ढा ने शेयरों-बॉन्ड्स में किया है इतने लाख का निवेश

Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है. कद्दावर नेता राघव चड्ढा AAP छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं. इसी बीच हम आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा का बैंक बैलेंस कितना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 24 Apr 2026 04:35 PM (IST)
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Raghav Chaddha BJP News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP से इस्तीफा दे दिया है. उनका बीते कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के साथ कलेश चल रहा था. अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान किया है. राघव अकेले ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए बल्कि उनके साथ कई आप सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं. इसी बीच क्या आप जानते हैं कि राघव चड्ढा के नाम पर कितने शेयर्स और बॉन्ड्स हैं और उनका बैंक बैलेंस कितना है?

राघव चड्ढा के इनवेस्टमेंट

राघव चड्ढा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है. इसके अलावा उन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से CA की पढ़ाई की है. ऐसे में उनकी निवेश संबंधी जानकारी बहुत अच्छी है. साल 2022 में उन्होंने अपने इनकमटैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किया था कि उनके पास 37 लाख की चल सम्पत्ति है. जिसमें उन्होंने 30 हजार रुपये कैश और 6.35 लाख के बॉन्ड्स और शेयर्स का भी जिक्र किया था.

स्विफ्ट डिजायर से चलते हैं राघव
इसके अलावा इस टैक्स डिक्लेरेशन में राघव ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वो एक साधारण सी कार से चलते हैं. उनके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार है, जिसकी कीमत महज 1.32 लाख रुपये बताई गई है. इस एफिडेविट में उन्होंने अपनी अचल सम्पत्ति का कोई जिक्र नहीं किया. राघव का दिल्ली में एक घर भी है, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपये बताई जा रही है. ये घर दिल्ली के न्यू राजेंद्र नजर में स्थित है, जिसका सारा इंटीरियर हैरिटेज इंस्पायर्ड है.

बता दें कि बीते दिनों राघव चड्ढा संसद में आम जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चा में थे. करीब 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था. तभी से यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि राघव चड्ढा कभी भी AAP को छोड़ किसी और पार्टी में जा सकते हैं. बीते कई दिनों से राघव ने चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने सब साफ कर दिया है.

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Published at : 24 Apr 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP AAP
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