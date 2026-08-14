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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI Payment: गलत नंबर पर UPI पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन रिवर्स करने का तरीका क्या है?

UPI Payment: गलत नंबर पर UPI पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन रिवर्स करने का तरीका क्या है?

Wrong UPI Payments: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गलत नंबर पर UPI पेमेंट कर दिया हो? अगर हां, तो अगली बार ऐसी किसी गलती से बचने के लिए यहां जान लें कि इस पेमेंट को रिवर्स कैसे करें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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Wrong UPI Payments: UPI पेमेंट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं. रोजमर्रा की छोटी- मोटी पेमेंट्स से लेकर बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस तक हर कोई यूपीआई से ही करना पसंद करता है. ऐसे में हमसे कई बार गलती भी हो जाती है कि, किसी एक नंबर के फेरबदल से कहीं भेजने वाला पैसा कहीं और चला जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि ऐसा हो भी जाता है तो आपको अपना पैसा दोबारा वापस भी मिल सकता है. नहीं जाते? तो आइये हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है.

क्या कर सकते हैं यूजर्स?
अगर यूपीआई के जरिए आपका पैसा किसी और जगह पर ट्रांसफर हो गया है, तो आप इसकी शिकायत UPI एप या बैंक में करके अपने पैसे वापस मांग सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि NPCI भी अपने ग्राहकों को ये सुविधा देता है कि वो अपने डिस्प्यूट मैकेनिज्म के जरिए UPI ट्रांजैक्शंस की शिकायत कर सकते हैं.

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कैसे आएंगे पैसे वापस?
यदि आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो सबसे पहले आपको उसकी रिपोर्ट करना चाहिए. जिस भी एप से ट्रांजैक्शन किया है, उसमें जाकर ट्रांजैक्शन की जानकारी देखें और UTR या ट्रांजैक्शंस रिफरेंस नंबर, तारीख, कितनी रकम भेजी है और किसे भेजी है उसकी जानकारी निकाल लें. ये सारी जानकारी निकालने के बाद सबसे पहले उस एप में जाकर HELP ऑप्शन के जरिए शिकायत करें. इसके बाद यूजर्स को अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए और ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी शिकायत करना चाहिए. जिसमें ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी डिटेल्स भी संबंधित बैंक को बताएं.

क्या पैसा मिलेगा वापस?
वैसे आपको बता दें कि UPI से सफल ट्रांजैक्शन हो जाने पर आसानी से कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है. यदि गलती से ट्रांजैक्शन हो जाता है तो संबंधित बैंक उस बैंक से संपर्क कर (जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं) पैसे वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है. हालांकि ये पैसे वापस आएंगे या नहीं ये बात पर भी निर्भर करता है कि पैसे किसके पा ट्रांसफर हुए हैं और वो वापस करेगा या नहीं. क्योंकि वह व्यक्ति इस बात से मुकर भी सकता है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 14 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
UPI Payment Wrong UPI Payments
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