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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir India: हवाई टिकटों पर 20% की छूट, जानिए कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट

Air India: हवाई टिकटों पर 20% की छूट, जानिए कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट

Air India Cheap Flight Ticket: स्वतंत्रता दिवस के मौके से फ्रीडम सेल शुरू हो रही है, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट पर 20 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल सकता है. आइये बताते हैं कैसे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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Air India Express Cheap Flight Tikets: क्या आप भी आने वाले समय में कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं. दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो ये समय काफी अच्छा है टिकट बुक करने के लिहाज से. क्योंकि इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस आपको बहुत अच्छी और मुनाफे वाली डील दे रही है. जिसके तहत आप करीब 20 प्रतिशत की छूट पर टिकट बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं.

क्यों मिल रहा डिस्काउंट?
दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस पर टिकट बुकिंग्स का ऑफर चल रहा है. ये 'फ्रीडम सेल' एक सीमित समय तक ही चलने वाली है, जिसमें यात्रियों को फ्लाइट के किराए और 'गौरमेयर' मील पर 20% तक की बचत का सुनहरा मौका मिल रहा है.

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कब तक चलेगी सेल?
एयरलाइन की मानें तो ये बुकिंग 16 अगस्त तक ही खुली रहेगी. इस दौरान आप 16 अगस्त से 31 अक्तूबर के बीच अगर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो आप टिकट अभी टिकट बुक कर सकते हैं. इससे आपको सीधेतौर पर टिकट में 20 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल जाएगा.

कैसे पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट
इतना ही नहीं बल्कि इस बुकिंग के समय आपको एडिशनल 10 प्रतिशत का डिस्काउंट और मिल सकता है. ये ऑफर उनके लिए है जो यात्री सीधे एयरलाइन की वेबसाइट या एप से बुकिंग करते हैं. अगर आपको ये भी डिस्काउंट चाहिए तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग करते समय 'FREEDOM' प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं.

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बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइंट को लेकर फिलहाल लोगों के मन में डर भी बसा हुआ है. क्योंकि पिछले ही दिनों फ्लाइट में टर्बुलेंस के कई वीडियोज तेजी से वायरल हुए थे. जिसके बाद कई यात्रियों ने भी आपबीती सुनाई है. तो वहीं खबरें ऐसी भी सामने आईं कि पायलट फ्लाइट को नशे की हालत में चला रहा था. जिसके बाद यात्रियों में डर का माहौल भी है. हालांकि एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी सुविधाओं और सर्विसेज में सुधार की कोशिश भी कर रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 14 Aug 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Air India Cheap Flight Independence Day Freedom Sale
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