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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव

सोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव

Gold- Silver Price Today 29 July 2026: आज 29 जुलाई को सोने और चांदी का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां सोना और चांदी का अलग- अलग भाव लिखा हुआ है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 29 July 2026: सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. लगातार बढ़त के बाद आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. 29 जुलाई को 24 कैरेट सोना करीब 1.17% टूटकर 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं, चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है.

एक दिन में कितना सस्ता हुआ सोना?
28 जुलाई 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,45,870 रुपए प्रति 10 ग्राम था. आज इसमें करीब 1,710 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. यानी अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए राहत लेकर आया है.

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चांदी के दाम में नहीं हुआ बदलाव
सोने के मुकाबले चांदी की कीमत स्थिर बनी हुई है. आज भी चांदी 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया.

क्यों गिरे सोने के दाम?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफावसूली, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला. इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया और सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई.

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप सोने के आभूषण खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें. इसके अलावा अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए कीमतों की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
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