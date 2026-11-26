दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही आपकी जेब और पैसों से जुड़े बैंकिंग, निवेश, पेंशन और लोन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इनका असर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर शेयर बाजार में निवेश करने वाले और पेंशन पाने वाले लोगों तक पर पड़ सकता है. कहीं, कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, तो कहीं विदेशी निवेशकों के लिए प्रोसेस आसान करना होगी.

इनमें कुछ बदलाव 1 दिसंबर से लागू होंगे, जबकि कुछ की समयसीमा या अहम तारीख दिसंबर के दौरान आएगी. ऐसे में महीने की शुरुआत के पहले से जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

SBI क्रेडिट कार्ड पर लगेगा 1% अतिरिक्त चार्ज

1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के कुछ बड़े ट्रांसपोर्ट और फ्यूल पेमेंट पर 1% फीस लगेगी. 30,000 रुपये से ज्यादा के कुछ ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट पर यह चार्ज लागू होगा. वहीं, एक बिलिंग साइकिल में योग्य फ्यूल ट्रांजैक्शन का कुल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर पूरे फ्यूल खर्च पर 1% चार्ज और लागू टैक्स देना होगा. उदाहरण के तौर पर, 60,000 रुपये के फ्यूल खर्च पर 600 रुपये अतिरिक्त फीस लगेगी.

कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए बदलेंगे मार्जिन नियम

SEBI ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेंडिंग करने वालों के लिए शुरुआती मार्जिन की नई दरें तय की हैं. 1 दिसंबर से कम उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी पर 6%, मध्यम उतार-चढ़ाव पर 8% और ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटी पर 10% न्यूनतम शुरुआती मार्जिन जरूरी होगा. इससे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन के हिसाब से ज्यादा रकम रखनी पड़ सकती है.

विदेशी निवेशकों के लिए आसान होगा KYC

NRI, OCI और तय शर्तें पूरी करने वाले विदेशी निवेशक अब भारत आए बिना डिजिटल तरीके से KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. यह सुविधा 3 दिसंबर से उपलब्ध होगी. हालांकि, इसके लिए निर्धारित पहचान और सत्यापन की शर्तें पूरी करनी होंगी.

आधार ईमेल अपडेट 31 दिसंबर तक मुफ्त

UIDAI की ओर से आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर 31 दिसंबर 2026 तक फीस नहीं ली जाएगी. हालांकि, यह छूट सिर्फ ईमेल अपडेट के लिए है, सभी आधार सेवाओं के लिए नहीं.

पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन

केंद्र सरकार के पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर पेंशन मिलने में देरी या रुकावट आ सकती है. हालांकि, इसे डिजिटल तरीके से भी जमा किया जा सकता है.

EMI पर RBI के फैसले का असर

RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी. इसमें रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा. अगर दरों में बदलाव होता है, तो इसका असर होम लोन और दूसरे कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ सकता है. हालांकि, EMI में बदलाव लोन की शर्तों और बैंक की ओर से दर लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगा.

NSE बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज, लंदन को छोड़ा पीछे