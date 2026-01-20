8th Pay Commission: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन बढ़ना तय है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसे कब तक लागू किया जाएगा और कब तक सैलरी और पेंशन बढ़ेगी?

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

कमीशन के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ेगी. आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना था, लेकिन अब जनवरी खत्म होने को है इसका कोई अता-पता नहीं है. न सैलरी बढ़ी और पेंशन का अमाउंट बढ़ा है. रेटिंग एजेंसी ICRA की एक रिपोर्ट बताती है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी का असर 2026-27 के बजट के साथ-साथ आने वाले सालों में सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा.

सरकारी खजाने पर बढ़ेगा दबाव

ICRA ने बताया है कि वेतन आयोग का असर तुरंत तो नहीं दिखेगा, बल्कि FY28 में दिखेगा. जब सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने के हिसाब से 15 महीने या उससे ज्यादा का एरियर साथ में देना होगा. जाहिर तौर पर इससे सरकारी खर्च पर दबाव बढ़ेगा. एक अनुमान के मुताबिक, FY28 में अकेले सैलरी पर खर्च 40-50 परसेंट तक उछल सकता है. इससे पहले 7वें वेतन आयोग के लागू होने में केवल छह महीने की देरी हुई थी, तो सैलरी पर खर्च में 20 परसेंट का उछाल आया था.

क्यों हो रही देरी?

सरकार ने जनवरी 2025 में आठवं वेतन आयोग का गठन किया. इसे अपनी रिपोर्ट बनाने में 18 महीने का समय दिया गया. यानी कि 2027 के मध्य तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है. इसके बाद आयोग की सिफारिशों का सरकार द्वारा अध्ययन, सबमिट, रिव्यू और अप्रूव किया जाना जरूरी है. इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा. इस वजह से आठवें वेतन आयोग के 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद है, लेकिन जब भी लागू होगा पैसा एरियर के साथ मिलेगा.

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग पर काम चल रहा है और इसके लिए फिटमेंट फैक्टर का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.13-2.86 के बीच हो सकता है. जबकि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. ऐसे में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से मिनिमम बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 41000-51480 रुपये के बीच बैठ सकता है.

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करने और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी का पता लगाने के लिए किया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.78 है, तो आपकी नई बेसिक सैलरी (18000*2.78) 50,040 हो जाएगी.

