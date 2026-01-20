हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस55 परसेंट तक चढ़ने का दम रखता है यह एनर्जी स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल ने दी 'खरीदने' की सलाह

55 परसेंट तक चढ़ने का दम रखता है यह एनर्जी स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल ने दी 'खरीदने' की सलाह

Suzlon Energy: सुजलॉन एनर्जी के शेयर अपने मौजूदा लेवल से 55 परसेंट तक चढ़ने का दाम रखते हैं. मोतीलाल ने स्टॉक पर अपनी 'Buy' रेटिंग को बरकरार रखा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 20 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Suzlon Energy: घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) को लेकर पॉजिटिव बनी हुई है. ब्रोकरेज का मानना है कि इसके रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो से निवेशकों को फायदा होने के संकेत मिल रहे हैं.

रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो एक ऐसा मीट्रिक है, जो यह मापता है कि आप कितना जोखिम लेकर दांव लगा रहे हैं और इस पर आपको कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद है. हालांकि, हाल के दिनों में यह एनर्जी स्टॉक दबाव में नजर आया. कारोबारी साल 2026 में इसमें अब तक 26 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. 

क्यों मोतीलाल को है स्टॉक से उम्मीद? 

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि निवेशक खासतौर पर सोलर + BESS सेगमेंट से टेंडर में विंड शेयर के कम होने, विंड इंस्टॉलेशन की धीमी गति और विंड सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से परेशान हैं. बावजूद इसके, मोतीलाल ने स्टॉक पर अपनी 'Buy' रेटिंग को बरकरार रखा. इससे शेयरों में 55 परसेंट तक की उछाल आने की तेज संभावनाएं बनी हुई हैं.

ब्रोकरेज का कहना है कि हम आने वाले समय में 20-24GW की अतिरिक्त मांग का अनुमान लगा रहे हैं. हमारा अनुमान है कि डेटा सेंटर, C&I उपभोक्ता और PSU मिलकर 2030 तक 20-24GW तक अतिरिक्त विंड एनर्जी की डिमांड (इसमें 20 परसेंट डेटा सेंटर से, 45 परसेंट C&I उपभोक्ताओं से और 35 PSU से शामिल हैं) बढ़ सकती है. यह FY30 तक भारत की  100GW तक विंड एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के टारगेट से अधिक है.

क्या है कंपनी की EPC स्ट्रैटेजी?

कंपनी की EPC रणनीति इसके शेयरों को लेकर ब्रोकरेज के पॉजिटिव रूख की एक बड़ी वजह है. कंपनी अपने ऑर्डर बुक में  EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) हिस्सेदारी को 50 परसेंट तक बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रही है. इसके EPC सेगमेंट में चीनी OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) की भी भागीदारी सीमित है. ब्रोकरेज का कहना है कि दूसरी घरेलू कंपनियों के मुकाबले समय पर ऑर्डर निपटाने का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसे जटिल और बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए अनुकूल स्थिति में रखती है.                                                                                                                                                   

सुजलॉन के शेयरों का हाल

मंगलवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 2 परसेंट की गिरावट आई, जिससे यह 47.17 रुपये पर आ गया और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 65,000 करोड़ रुपये से नीचे चला गया. पिछले एक महीने में स्टॉक में 11 परसेंट और छह महीनों में लगभग 30 परसेंट की गिरावट आई है.          

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

पैसा रखे हैं न तैयार? जानें कब लॉन्च होने जा रहा 'मदर ऑफ आईपीओ', सरकारी नोटिफिकेशन के मिलने का इंतजार 

Published at : 20 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Suzlon Shares Suzlon Energy Suzlon Energy Stock
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ABP Youth Conclave 2047: मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री
मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: लोकार्पण के बाद झटका...टीनशेड में पढ़ाई कर रहे बच्चे | Bhopal | CM Mohan Yadav
BJP New President: ताजपोशी से पहले मंदिर दर्शन पर निकले BJP के नए अध्यक्ष | Nitin Nabin | ABP News
BJP New President: Nitin Nabin के ताजपोशी में शामिल होने जा रहे कौनसे खास मेहमान? | BJP | ABP NEWS
Yuvraj Mehta News: इंजीनियर की मौत मामले में हुई लापरवाही को लेकर CM Yogi ने उठाए कड़े कदम |
RSS के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में Dhirendra Krishna Shastri ने दे दिया बड़ा बयान! |Baba Bageshwar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ABP Youth Conclave 2047: मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री
मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?
भारत या पाकिस्तान, कहां की लड़कियां होती हैं ज्यादा लंबी, क्या है इसकी वजह?
फूड
Cooker Dal Overflowing: कुकर में सीटी लगाने पर बाहर निकलती है दाल, अपनाएं ये हैक्स
कुकर में सीटी लगाने पर बाहर निकलती है दाल, अपनाएं ये हैक्स
नौकरी
IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बनने का मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बनने का मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget