केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी है. सभी यह जनना चाहते हैं कि नई सैलरी कब से लागू होगी और उनकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी. लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में देरी हुई, तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों के इंतजार पर नहीं, बल्कि सरकारी खजाने पर भी पड़ सकता है.

ड्यूश बैंक रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है. अगर सैलरी रिवीजन को 2028 तक टाल दिया जाता है, तो फिलहाल सरकार को खर्च से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बाद में कर्मचारियों के एरियर का पेमेंट करना पड़ सकता है. इससे एकमुश्त खर्च और बढ़ सकता है.

8वें वेतन आयोग पर खर्च कितना बढ़ सकता है?

ड्यूश बैंक ने अपनी '2027 वर्ल्ड आउटलुक' रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सरकार को कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं. यह रकम वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमानित RBI के 2.9 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड से भी ज्यादा है. हालांकि, दोनों आंकड़े अलग-अलग वित्त वर्षों के हैं.

देरी होने पर क्यों बढ़ेगा एरियर?

अगर सरकार वेतन आयोग लागू करने का फैसला 2028 तक टालती है, तो फिलहाल खर्च का दबाव कम हो सकता है. लेकिन यदि नई सिफारिशें पिछली तारीख से लागू की जाती हैं, तो कर्मचारियों का बकाया वेतन और भत्ते जुड़ते जाएंगे. बाद में सरकार को एरियर के रूप में बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है.

सरकार के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को वेतन आयोग के खर्च के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती भी होगी. हालांकि, कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में खरीदारी और घरेलू मांग को बढ़ावा मिल सकता है.

ड्यूश बैंक ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP वृद्धि 7.3%, 2028 में 7.2% और 2029 में 7.3% रहने का अनुमान लगाया है. फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लागू होने की अंतिम तारीख और एरियर भुगतान को लेकर कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ है.

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