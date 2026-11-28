पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचने वाली कंपनी बिसलेरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सूत्रों के मुताबिक बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ एक और मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है.

इस बार पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी के प्लांट से लिया गया पानी का सैंपल लैब जांच में फेल पाया गया है.

पानी में मिले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया

FSSAI के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बिसलेरी के प्लांट से लिए गए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल में कोलीफॉर्म (Coliform) बैक्टीरिया पाए गए हैं. जांच के नतीजों के आधार पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है.

पानी में कैसे पहुंचते हैं ये बैक्टीरिया?

कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पानी की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर सवाल खड़े करते हैं. सीवेज का पानी मिलने, पाइपलाइन में लीकेज या पानी को साफ करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी समेत कई कारणों से ये बैक्टीरिया पानी में पहुंच सकते हैं. हालांकि इस मामले में बैक्टीरिया किस वजह से पानी में पहुंचे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

इससे पहले गोवा में भी फेल हुआ था सैंपल

इससे पहले गोवा में बिसलेरी के पानी के सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाए जाने के मामले में भी FSSAI ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. अब पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक और मामला सामने आया है.

क्या है आम ग्राहकों के लिए चिंता की बात?

लोग बोतलबंद पानी इस भरोसे के साथ खरीदते हैं कि वह साफ और पीने के लिए सुरक्षित है. ऐसे में पानी के सैंपल में बैक्टीरिया मिलना गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है. हालांकि किसी एक सैंपल के फेल होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी का पूरे देश में बिकने वाला पानी असुरक्षित है.

फिलहाल इस नए मामले में बिसलेरी की प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है. मुकदमा चलाने की मंजूरी का मतलब भी कंपनी का दोषी साबित होना नहीं है.

ये भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today: चांदी 1.5 लाख के पार, सोना की कीमत घटी या बढ़ी? जानें