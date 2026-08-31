8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 10 साल नहीं करना इंतजार तो आज ही करें ये काम

केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है और इसी बीच आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. 8वें वेतन आयोग में काम करने का मौका पाने के लिए आवेदन की प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब इसके लिए समय बहुत कम बचा है. कंसल्टेंट के अलग अलग पदों पर आवेदन करने की आज यानी 31 अगस्त आखिरी तारीख है. ऐसे में लायक उम्मीदवार आज ही आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में अलग अलग तजुर्बा वाले उम्मीदवारों के लिए पद रखे गए हैं. सीनियर कंसल्टेंट के 2 पद हैं, जिसके लिए 10 साल का तजुर्बा और ज्यादा से ज्यादा 45 साल की उम्र फिक्स की गई है. कंसल्टेंट के 6 पदों के लिए 6 साल का तजुर्बा जरूरी है और उम्मीदवार की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए 2 साल का तजुर्बा मांगा गया है.

ईमेल का 7 दिनों के भीतर देना होगा जवाब

इन पदों को मिलाकर कुल 23 पदों पर आवेदन किया जा सकता है. चुने गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी. ईमेल मिलने के बाद 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा और 30 दिन के अंदर जॉइन करना होगा. उम्मीदवार का कोई जुर्म का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. इस पद पर एक साल के लिए नौकरी होगी या फिर 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जितना रहेगा, उतने समय के लिए होगी. दोनों में से जो समय कम होगी, पद उतने ही समय तक रहेगी.

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8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर है. आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव की उम्मीद है.

कर्मचारियों की मांगों को समझने के लिए आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें भी कर रहा है. दिल्ली, लखनऊ और ओडिशा में बैठकें हो चुकी हैं. वहीं जयपुर और पुडुचेरी में बैठकें प्रोसेस मे हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा जोर

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं. कुछ संगठनों ने इसे 3.83 करने की मांग की है. इसके साथ ही फैमिली यूनिट को 3 से ज्यादाकर के 5 करने की मांग भी सामने आई है.

फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर बेसिक पे पड़ता है. इसी वजह से कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसे ज्यादा रखा जाए, ताकि वेतन में अच्छी इजाफा हो सके.

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