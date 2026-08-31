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हिंदी न्यूज़बिजनेस31 अगस्त से बदला वेतन स्ट्रक्चर, जानें अब कितनी कम आएगी आपकी In Hand Salary

31 अगस्त से बदला वेतन स्ट्रक्चर, जानें अब कितनी कम आएगी आपकी In Hand Salary

नए लेबर लॉ के साथ ही अब आज यानी 31 अगस्त से आपकी इन- हैंड सैलरी कम आएगी. आइए जानते हैं इसका क्या कारण है और इससे किसे फायदा होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 02:06 PM (IST)
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अगर आपकी सैलरी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती है तो नए लेबर कोड्स से जुड़ा ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी है. नए नियमों के तहत कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर में इस तरह बदलाव करना होगा कि तनख्वाह का हिस्सा कुल वेतन का कम से कम 50% हो. इसका असर खास तौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जिनकी सैलरी में बेसिक पे कम और भत्ता ज्यादा हैं. 

क्या है 50% का नियम?
नए लेबर कोड के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में भत्ता और दूसरे शामिल न किए गए हिस्से की टोटल पैसे, वेतन के 50% से ज्यादा है तो 50% से ऊपर की रकम को तनख्वाह में जोड़ दिया जाएगा. यानी कंपनियां सैलरी का बड़ा हिस्सा अलग-अलग भत्ता के नाम पर दिखाकर वेतन सीमा को बहुत कम नहीं रख सकती हैं. सरकार की ओर से भी इसका उदाहरण दिया गया है.

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आपकी इन- हैंड सैलरी क्यों घट सकती है?
अगर आपकी मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे काफी कम है और भत्ता ज्यादा हैं तो पीएफ की रकम बढ़ेगी. इससे आपकी सीटीसी जरूरी नहीं कि कम हो लेकिन हर महीने मिलने वाली इन- हैंड सैलरी कुछ कम हो सकती है. बदले में पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदों में ज्यादा पैसा जाएगा.

मान लीजिए आपकी सैलरी 60000 रुपए है और अभी बेसिक और डीए सिर्फ 20000 रुपए है, जबकि बाकी रकम भत्ता के रूप में मिलती है. 50% नियम के हिसाब से वेतन सीमा करीब 30000 रुपए होना चाहिए. ऐसे में सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा ठीक किया जाएगा. अगर पीएफ की कैलकुलेशन इसी बढ़े हुए वेतन सीमा पर होती है तो कर्मचारी का पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ सकता है. यानी पहले की तुलना में पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा और महीने की इन- हैंड सैलरी कुछ कम हो सकती है. लेबर कोड का मतलब ये नहीं है कि हर कर्मचारी की पूरी सैलरी में बेसिक सैलरी सीधे 50% कर दी जाएगी. 

क्या मिलेगा फायदा?
ज्यादा वेतन सीमा होने से पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदों के लिए रकम बढ़ सकती है. यानी आज आपकी इन- हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट बचत और ग्रेच्युटी जैसे फायदे बढ़ सकते हैं. 

क्या 31 अगस्त के बाद सभी की इन- हैंड सैलरी घट जाएगी?
नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि 31 अगस्त के बाद हर सैलरी वाले कर्मचारी की इन- हैंड सैलरी कम हो जाएगी. आपपर असर होगा कि नहीं ये आपकी मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ कैलकुलेशन, भत्ता और कंपनी की पेरोल पॉलिसी पर निर्भर करता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Labour Law Salary Structure
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