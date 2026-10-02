Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ काफी हैं? NPS के नए सर्वे ने बताया सच

क्या रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ काफी हैं? NPS के नए सर्वे ने बताया सच

NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों की दिलचस्पी काफी हद तक बढ़ रही है. लेकिन रिटायरमेंट के लिए अब तक लोगों का बचत का लक्ष्य थोड़ा कम है. ऐसे में क्या डेढ़ करोड़ की रकम बचाकर रखना ठीक है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Oct 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को पहले की ही तरह जीने के लिए लोग बचत करते हैं. जिससे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी भी परिस्थिति में समझौता ना करना पड़े. लेकिन क्या इसके लिए डेढ़ करोड़ की रकम काफी है? इस बात का खुलासा हाल ही में एक सर्वे के दौरान हुआ है.

दरअसल भारत में लोग अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पहले के मुकाबले ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. लेकिन रिटायरमेंट के बाद के लिए कितनी बचत काफी इस बारे में काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में हाल ही में HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट की 2026 NPS प्रिफरेंस इंडेक्स की टीम ने एक सर्वे किया है. जिसमें खुलासा हुआ है कि, लोगों ने रिटायरमेंट के लिए करीब 1.5 करोड़ का फंड काफी माना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?
अलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?
बिजनेस
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
बिजनेस
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
बिजनेस
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?

बढ़ गया है लक्ष्य
इससे पहले इसी सर्वे रिपोर्ट में साल 2023 में लोगों ने इस लक्ष्य को करीब 1.34 करोड़ बताया था. इसका मतलब है कि तीन साल में लोगों का रिटायरमेंट फंड का लक्ष्य बढ़ गया है. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम अभी भी रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी रकम से कम हो सकती है. लोगों का औसत रिटायरमेंट लक्ष्य उनके औसत सालाना घरेलू खर्च या आय से 10 गुना से भी कम है.

NPS में बढ़ी दिलचस्पी
तो वहीं NPS को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. इसका NPS प्रिफरेंस इंडेक्स साल 2023 में 54 था, जो साल 2026 में बढ़कर 57 हो गया है. इसमें NPS को लेकर लोगों की जानकारी, पसंद और इसे अपनाने पर विचार करने की इच्छा को देखा जाता है. NPS पर विचार करने वाला कंसिडरेशन स्कोर 6 अंक बढ़कर 59 हो गया. वहीं, NPS के बारे में जानकारी बढ़कर 58 और इसका अपील स्कोर 56 रहा.

ये है NPS में निवेश की बड़ी वजह
इस सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि, NPS में हाल में हुए बदलाव लोगों को इसमें निवेश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं. करीब 39% लोगों ने इसे NPS लेने की वजह बताया है. इसके बाद 38% लोगों ने टैक्स बचत और 36% लोगों ने बेहतर रिटर्न की उम्मीद को NPS में निवेश की वजह बताया.

हालांकि NPS में कुछ चीजें लोगों को रोक भी रही हैं. करीब 26% लोगों ने पैसे लॉक रहने की अवधि को परेशानी बताया, जबकि 25% लोगों ने अनिवार्य एन्युटी खरीदने की शर्त को बाधा माना. दिलचस्प बात ये है कि NPS के बारे में जानकारी की कमी अब पहले जितनी बड़ी समस्या नहीं है.

ये भी पढ़ें: ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 02 Oct 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
National Pension Scheme NPS 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?
अलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?
बिजनेस
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
बिजनेस
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
बिजनेस
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira को ढूंढने में नाकाम Armaan-Abhira, दादी सा के सामने फूट-फूटकर रोई Abhira!
Bollywood News: दृश्यम 3 में लौटा विजय सालगांवकर, क्या इस बार खुल जाएगा 11 साल पुराना राज? (02.10.26)
Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
बिहार
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
बॉलीवुड
Exclusive: 'बहुत इफैक्ट किया है', 'मिर्जापुर' के बाद श्वेता त्रिपाठी को सता रहा 'टाइप कास्ट' का डर?
एक्सक्लूसिव: 'बहुत इफैक्ट किया है', 'मिर्जापुर' के बाद श्वेता त्रिपाठी को सता रहा 'टाइप कास्ट' का डर?
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget