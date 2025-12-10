7 जगहों पर क्रेडिट कार्ड का भूलकर भी न करें इस्तेमाल, गलती हो गई तो पीटते रहेंगे अपना सिर

Credit card uses: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चूक आपका तगड़ा नुकसान करा सकती है. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी ध्यान से करना चाहिए. बेशक क्रेडिट कार्ड रखने के अपने कई फायदे हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं. क्रेडिट कार्ड में कई ऐसे हिडेन चार्जेस होते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है. आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां गलती से भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से लोगों को बचना चाहिए.

पेट्रोल पंप- गाड़ी में डीजल-पेट्रोल या सीएनजी भरवाते वक्त हम कई बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, जबकि ऐसा कर हम अपना ही नुकसान करा रहे हैं. पेट्रोल पंप में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट पर सर्विस चार्ज और जीएसटी लगता है, जिससे फ्यूल की कीमत और भी बढ़ जाती है.

इसके अलावा, आप स्किमिंग के भी शिकार हो सकते हैं. स्किमिंग स्कैम करने का एक नया तरीका है. इसमें पेट्रोल पंप या दुकानों की कार्ड स्वाइप POS मशीन या ATM में एक छोटी सी डिवाइस छिपाकर लगा सकते हैं.

जैसे ही आप कार्ड स्वाइप कराते हैं यह मशीन आपके कार्ड डिटेल को रिकॉर्ड कर लेता है. इसके आधार पर स्कैमर्स नकली कार्ड बनवाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और आपको भनक भी नहीं लगती है. पेट्रोल पंप में स्किमिंग का खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहां कार्ड स्वाइप मशीनें खुले में होती हैं. ऐसे में इससे छेड़छाड़ करना कई बार आसान हो जाता है.

IRCTC की वेबसाइट- आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक कराते वक्त भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि पेमेंट गेटवे फीस के अलावा जीएसटी पर एक या दो परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज लग ही जाता है.

ATM- एटीएम में कैश निकालने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट और एडवांस फीस देनी पड़ सकती है.

वॉलेट- पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या एमेजॉन पे के वॉलेट में पैसा डालने के लिए भी क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि कन्वीनिएंस फीस के अलावा जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है.

इंश्योरेंस- इंश्योरेंस प्रीमियम भरने में भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर है क्योंकि इसमें आपको 1-2 परसेंट का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है.

अनसिक्योर्ड वेबसाइट- हर किसी वेबसाइट से शॉपिंग करना और क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करना उन फाइनेंशियल गलतियों में शामिल हैं, जो हम अकसर जाने-अनजाने में कर बैठते हैं. इससे एक तो स्कैमिंग का खतरा बना रहता है. ऊपर से खरीदे गए सामान पर कुछ भी चार्जेज अलग से लगा दिया जाता है, जिसका कोई तूक नहीं बनता.

बैलेंस ट्रांसफर- एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर करने की भी गलती हमारा नुकसान करा सकती है क्योंकि ऐसा करते वक्त आपको इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस चुकाना पड़ता है इसलिए ऐसा न ही करें तो बेहतर है.

