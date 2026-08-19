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हिंदी न्यूज़बिजनेस6 साल में कैसे खत्म होगा 15 साल का होम लोन, जानें पैसे बचाने का आसान तरीका

6 साल में कैसे खत्म होगा 15 साल का होम लोन, जानें पैसे बचाने का आसान तरीका

Home Loan: अगर आपने 15 साल के लिए 40 लाख का होम लोन लिया है और आपको जल्द से जल्द लोन खत्म करना है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ना होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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Home Loan: घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन आमतौर पर 15, 20 या 25 साल तक चलता है. लंबी अवधि रखने से EMI कम रहती है, लेकिन दूसरी तरफ ब्याज के रूप में बैंक को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है. ऐसे में अगर आपकी आमदनी समय के साथ बढ़ रही है तो लोन की अवधि घटाकर ब्याज बचाया जा सकता है. सही प्लानिंग से आप 15 साल के होम लोन को करीब 6 साल में खत्म कर सकते हैं. 

कैसे करें प्लान?
होम लोन में शुरुआती सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है. जैसे-जैसे मूलधन कम होता है, ब्याज का हिस्सा घटता जाता है. इसलिए अगर आप अतिरिक्त रकम सीधे मूलधन में डालते हैं तो आगे लगने वाला ब्याज भी कम हो जाता है. मान लीजिए आपने 15 साल का लोन लिया है और हर महीने की EMI के अलावा साल में एक-दो बार एक्स्ट्रा रकम जमा कर सकते हैं. इस रकम को खर्च करने के बजाय लोन अकाउंट में पार्ट प्री पेमेंट के तौर पर डालना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

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ज्यादा EMI करेगी काम?

लोन को जल्दी खत्म करने का सबसे आसान तरीका है हर साल ईएमआई बढ़ाना चाहिए. मान लीजिए अभी आपकी ईएमआई 30,000 है. अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है तो ईएमआई को भी 5-10 फीसदी तक बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है. शुरुआत में 2,000- 3,000 की एक्स्ट्रा ईएमआई छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में इससे मूलधन तेजी से घटेगा और लोन का समय काफी कम हो सकता है. हालांकि 15 साल के लोन को 6 साल में खत्म करने के लिए सिर्फ मामूली EMI बढ़ाना काफी नहीं होगी. इसके साथ हमेशा पार्ट प्री पेमेंट भी करना पड़ेगा.

बोनस का इस्तेमाल करें
बोनस, अप्रेजल के बाद मिली सैलरी हाइक, इनसेंटिव या किसी दूसरी आय को पूरी तरह खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा होम लोन में डाल सकते हैं. उदाहरण के लिए साल में 1 लाख रुपए का बोनस मिलता है तो उसका एक हिस्सा लोन मूलधन कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा करने से अगले महीनों में उस रकम पर लगने वाला ब्याज भी बचता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Business News Home Loan EMI Finance Tips
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