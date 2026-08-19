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हिंदी न्यूज़बिजनेसPM CARES Fund: 8452 करोड़ में से 93% रकम FD में, कहां कितना हुआ खर्च?

PM CARES Fund: 8452 करोड़ में से 93% रकम FD में, कहां कितना हुआ खर्च?

PM Cares Fund News: पीएम केयर्स फंड को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वह चौंकाने वाले हैं. फंड की 93 फीसदी रकम एफडी में है. जबकि, घरेलू चंदे में लगातार गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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PM Cares Fixed Deposit: पीएम केयर्स फंड में जमा रकम और उससे हुए खर्च को लेकर नई जानकारी सामने आई है. इसकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में फंड को घरेलू चंदे से करीब 479 करोड़ रुपये मिले. ये पिछले वित्त वर्ष के 681.8 करोड़ रुपये से करीब 30%  कम है. वहीं, विदेश से मिलने वाला चंदा भी 18% घटकर 92.8 लाख रुपये रह गया. 2023-24 में विदेश से 1.13 करोड़ रुपये मिले थे.

31 मार्च 2025 तक PM CARES Fund में कुल 8,452 करोड़ रुपये थे. एक साल पहले ये रकम 7,173 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से 7,846 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में रखे गए थे, जबकि 605 करोड़ रुपये सेविंग बैंक अकाउंट्स में थे. यानी फंड की करीब 93% रकम FD में थी.

घरेलू चंदे में लगातार गिरावट

घरेलू चंदा 2020-21 में सबसे ज्यादा 7,184 करोड़ रुपये था. इसके बाद 2021-22 में ये घटकर 1,896 करोड़ रुपये और 2022-23 में 909 करोड़ रुपये रह गया. 2024-25 में घरेलू चंदा करीब 479 करोड़ रुपये रहा.

विदेशी चंदे में भी बड़ी गिरावट आई है. 2020-21 में विदेश से 495 करोड़ रुपये मिले थे. इसके बाद 2021-22 में ये 40 करोड़ रुपये और 2022-23 में 2.57 करोड़ रुपये रह गया. 2024-25 में विदेशी चंदा 92.8 लाख रुपये रहा.

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PM CARES पर कितना हुआ खर्च

वित्त वर्ष 2024-25 में PM CARES for children Scheme पर 87.8 लाख रुपये खर्च किए गए. पिछले साल इस योजना पर 15.37 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. पूरे 2024-25 में फंड से कुल 87.85 लाख रुपये का पेमेंट हुआ, जबकि 2023-24 में ये 15.6 करोड़ रुपये था.

PM CARES Fund को इमरजेंसी और संकट के समय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था. कोरोना महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और वेंटिलेटर खरीदने में किया गया. 2021-22 में 1,703 करोड़ रुपये ऑक्सीजन प्लांट और 835 करोड़ रुपये वेंटिलेटर पर खर्च किए गए. उस साल कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपये था.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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