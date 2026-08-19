दाल-चावल बेचकर महीने के 2 लाख कमा रहा शख्स, गांव में छोटी सी है दुकान

Food Shop Business Profit: कॉर्पोरेट्स मजदूर दिन-रात लगाकर काम करते हैं, तब जाकर उन्हें महीने के आखिर में अच्छी-खासी सैलरी मिलती है. हालांकि, हम आज आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान है और इससे उसकी महीने में 1.95 लाख रुपये की कमाई होती है.

थाली में क्या-क्या परोसा जाता है?

दुकान में 100 रुपये में थाली परोसा जाता है, जिसमें दो तरह की सब्जियां, रोटी, दाल, चावल, पापड़ और सलाद शामिल होते हैं. यहां अमूमन खेत में काम करने वाले मजदूर और गांव के बुजुर्ग लोग आना पसंद करते हैं. रोजाना 65 थाली बिकती हैं, जिससे रोज के 6,500 रुपये और महीने के 1.95 लाख रुपये बनते हैं.

तगड़ी हो रही है कमाई

नलिनी उनागर (Nalini Unagar) नाम की एक यूजर ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस दुकान का जिक्र किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ''कभी भी किसी छोटी दुकान को कम न समझें.'' अपना अनुभव साझा करते हुए नलिनी ने कहा कि उन्हें कहीं सफर के दौरान गांव के पास मेन रोड पर एक छोटी सी दुकान दिखी, जिसके मालिक से उन्होंने बात की.

पता चला कि वह 100 रुपये में थाली बेचते हैं. यहां 25 से ज्यादा लोग खाने आते हैं और हर दिन 40 से ज्यादा ऑडर्स टिफिन के लिए जाते हैं. यानी कि रोजाना खाना खाने वाले 65 लोग हैं और 100 रुपये थाली के हिसाब से हर रोज 6,500 रुपये की कमाई होती है. यानी कि हर महीने 1,95,000 रुपये का मुनाफा होता है.

Never underestimate a small shop.



I visited a small food shop on a main road near a village and talked to the owner.



They sell a full thali for ₹100:

- 2 sabjis, roti, dal, rice, papad and salad



I asked: How many people come daily?



Owner:

- 25+ people eat here daily because… pic.twitter.com/ZBaSzwYTrh — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) August 14, 2026

कम से कम 60% का मुनाफा

नलिनी को दुकानदार से हुई बातचीत से यह भी पता चला कि सारा खाना दुकान का मालिक और उनकी पत्नी दोनों मिलकर बनाते हैं. यानी कि स्टाफ पर कोई अलग से खर्च नहीं होता. ऊपर से उनका अपना खेत है, जहां वे सब्जियां उगाते हैं, जिससे लागत और भी कम हो जाती है. इस तरह से हर महीने ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़कर उनका मुनाफा 1 लाख से ऊपर बैठ रहा है. जबकि इस छोटी सी दुकान को देखकर नलिनी को लगा था कि इनकी ज्यादा कमाई नहीं होती होगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

नलिनी का यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''आजकन नामचीन रेस्टोरेंट्स के मुकाबले खाने-पीने की छोटी दुकानें अच्छा कमा रही हैं.''

एक और यूजर ने लिखा, ''फूड बिजनेस ज्यादा मुनाफा देने वाला होता है. बस आपको साफ-सफाई, अच्छे स्वाद और शुद्ध तेल, मसाले वगैरह पर फोकस करना है. शॉर्टकट अपनाएंगे, तो ज्यादा समय तक बिजनेस नहीं चला पाएंगे.''

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