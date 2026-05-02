Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव।

Gold-Silver Price Today: आज 2 मई शनिवार को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है. देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम लगभग स्थिर बने रहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वीकेंड पर बंद रहता है, इसलिए लाइव ट्रेडिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. पिछले बंद स्तरों के मुताबिक, सोना अभी भी लगभग 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना हुआ है, हालांकि पिछले कुछ सत्रों में इसमें हल्की नरमी देखी गई है.

सोना और चांदी के ताजा रेट जाने

24 कैरेट सोना - 151,810 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- 139,159 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन)- 251,170 प्रति 1 किलोग्राम

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अपने शहर के रेट जाने (2 मई)

मुंबई में सोने की कीमतें

24-कैरेट सोने की दर - ₹151,530/10 ग्राम.

22-कैरेट सोने की दर -₹138,903/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी की दर - ₹250,720/1 किलोग्राम.

नई दिल्ली में सोने की कीमतें

24-कैरेट सोने की दर - ₹151,270/10 ग्राम.

22-कैरेट सोने की दर -₹138,664/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी की दर - ₹250,290/1 किलोग्राम.

अहमदाबाद में सोने के दाम

24 कैरेट सोने का रेट - ₹151,730/10 ग्राम.

22 कैरेट सोने का रेट- ₹139,086/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी का रेट - ₹251,050/1 किलोग्राम.

बेंगलुरु में सोने के दाम

24 कैरेट सोने का रेट - ₹151,650/10 ग्राम.

22 कैरेट सोने का रेट - ₹139,013/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी का रेट - ₹250,920/1 किलोग्राम.

कोलकाता में सोने के दाम

24 कैरेट सोने का रेट - ₹151,330/10 ग्राम.

22 कैरेट सोने का रेट - ₹138,719/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी का रेट - ₹250,390/1 किलोग्राम.

हैदराबाद में सोने के दाम

24 कैरेट सोने का रेट - ₹151,770/10 ग्राम.

22 कैरेट सोने का रेट - ₹139,123/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी का रेट - ₹251,120/1 किलोग्राम.

चेन्नई में सोने के दाम

24 कैरेट सोने का रेट - ₹151,970/10 ग्राम.

22 कैरेट सोने का रेट - ₹139,306/10 ग्राम.

999 फाइन चांदी का रेट - ₹251,450/1 किलोग्राम.

वैश्विक बाजार में गिरावट क्यों आई?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है. इससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी कम हो गई हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ब्याज दरें लंबे टाइम तक ऊंची रहती हैं तो बिना रिटर्न वाले इन्वेस्ट जैसे सोना-चांदी पर दबाव बना रह सकता है. पिछले कुछ महीनों से जारी भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक परिस्थितियों के चलते सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.