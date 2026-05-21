हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्लॉगOpinion: सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का बढ़ाया जाना क्यों है सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण?

Opinion: सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का बढ़ाया जाना क्यों है सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण?

By : ए.के. सिवाच | Updated at : 21 May 2026 10:19 PM (IST)
Preferred Sources

सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे ‘चिकन नेक’ भी कहा जाता है) से जुड़ी 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई है. इस फैसले से सीमा सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका है. यह लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा भूभाग है, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है. यही रास्ता मुख्य भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है. इस क्षेत्र में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं और लगभग 95 प्रतिशत व्यापार इसी कॉरिडोर के जरिए होता है.

चिकन नेक बहुत संवेदनशील

संकरा होने के कारण यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. किसी भी सैन्य तनाव की स्थिति में इस रास्ते को बाधित कर उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है. यह इलाका तिब्बत के पास स्थित चुम्बी घाटी के करीब होने के कारण और भी संवेदनशील माना जाता है.

120 एकड़ जमीन मिलने से कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी. पहले भूमि संबंधी विवादों के कारण नेशनल हाईवे (NH-10 और NH-31) के विस्तार और सीमा पर बाड़ लगाने जैसे कार्य प्रभावित हो रहे थे. अब इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा. साथ ही, भारतीय सेना को नई चौकियां स्थापित करने और त्वरित कार्रवाई बलों की तैनाती के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा. धुबरी (असम), चोपड़ा (पश्चिम बंगाल) और किशनगंज (बिहार) में नई चौकियां विकसित की जा रही हैं.

इसके अलावा, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पुराने हवाई पट्टियों को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना तुरंत कार्रवाई कर सके और सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सैनिकों की तैनाती कर सके.

वॉर की स्थिति में लाइफ लाइन

दूसरे, इस संवेदनशील क्षेत्र में एक अंडरग्राउंड (भूमिगत) रेलवे नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जो बिहार के किशनगंज को डमडांगी से जोड़ेगा. यह बम-रोधी रेल नेटवर्क युद्ध की स्थिति में भी सेना और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा.

यह कदम उत्तर-पूर्वी भारत की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी जवाब देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

[यह आर्टिकिल लेखक का निजी विचार है]

Published at : 21 May 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
Chicken Neck Siliguri Corridor
View More

ओपिनियन

Blog
Opinion: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बॉर्डर की सामरिक चुनौतियां और भविष्य के खतरे
डॉ. उलूपी बोराह
डॉ. उलूपी बोराह
Blog
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Blog
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
एपी सिंह
एपी सिंह
Blog
जिला कारागार देहरादून में जब सुनाई दी प्रेमचंद की ईदगाह, जुड़ गया तिनका जेल पाठशाला का नया अध्याय
डॉ. वर्तिका नन्दा
डॉ. वर्तिका नन्दा
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

ट्रेंडिंग न्यूज

Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
ABP APP ABP APP

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive

ट्रेडिंग ओपीनियन

ए.के. सिवाच
ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
Opinion: सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का बढ़ाया जाना क्यों है सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
बिजनेस
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से भारत में कितना असर
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget