Yamaha ने भारत में लॉन्च की दो नई दमदार Bikes, जानें फीचर्स और कीमत

यामाहा इंडिया ने अपने दो नए मॉडल्स के साथ भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने Yamaha FZ-Rave और Yamaha XSR 155 को लॉन्च कर दिया है. दोनों बाइक्स अलग-अलग सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं.FZ-Rave कम्यूटर और स्ट्रीट बाइक सेगमेंट में आती है, जबकि XSR 155 नियो-रेट्रो सेगमेंट की एक प्रीमियम बाइक है. इसके अलावा यामाहा ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी पेश किया है.

Yamaha FZ-Rave

Yamaha FZ-Rave कंपनी की पॉपुलर FZ सीरीज का नया मॉडल है. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,17,218 रुपये रखी गई है. बाइक का डिजाइन बेहद एग्रेसिव और मॉडर्न है, जो युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें फुल-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, इंटीग्रेटेड पोजीशन लाइट और मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है. बाइक दो कलर्स मैट टाइटन और मेटैलिक ब्लैक में उपलब्ध है.

इंजन और परफॉर्मेंस

FZ-Rave में 149cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 12.4 PS पावर (7,250 rpm) और 13.3 Nm टॉर्क (5,500 rpm) जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. ये इंजन अपनी लीनियर एक्सेलेरेशन और हाई फ्यूल एफिशियंसी के लिए जाना जाता है. खास बात यह है कि यह E20 फ्यूल (20% इथेनॉल Mixture) के अनुकूल है, यानी यह पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है.

सेफ्टी और फीचर्स

सेफ्टी के लिए Yamaha ने FZ-Rave में सिंगल-चैनल ABS, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. पूरी LED लाइटिंग सेटअप बाइक को प्रीमियम लुक देता है. कंपनी की FZ सीरीज अब तक 2.75 मिलियन से अधिक यूनिट्स भारत में बेच चुकी है, जिससे इसका भरोसा और बढ़ जाता है.

Yamaha XSR 155

Yamaha XSR 155 उन राइडर्स के लिए है,जो परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों को प्राथमिकता देते हैं. ये बाइक यामाहा की ग्लोबल XSR लाइनअप का हिस्सा है और इसका लुक क्लासिक और मॉडर्न दोनों का Mixture है. XSR 155 में गोल LED हेडलैंप, टियरड्रॉप-स्टाइल फ्यूल टैंक, और फ्लैट सिंगल-पीस सीट दी गई है, जो इसे एक असली नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल बनाती है. यह बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350, टीवीएस रॉनिन और होंडा सीबी350आरएस जैसी बाइकों को टक्कर देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस मोटरसाइकल में 155cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 18.1 bhp पावर (10,000 rpm) और 14.2 Nm टॉर्क (8,500 rpm) जनरेट करता है. इसमें यामाहा की खास Variable Valve Actuation (VVA) Technology दी गई है, जो सभी RPM रेंज में स्मूथ पावर डिलीवरी देती है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम स्टैंडर्ड हैं. साथ ही इसमें 10 लीटर फ्यूल टैंक, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और LED लाइटिंग दी गई है. इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1.50 लाख रुपये रखा गया है. बता दें कि इन दोनों नई बाइक्स के साथ Yamaha ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी पेश किया है. हालांकि कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है.

ये भी पढ़ें:-

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज