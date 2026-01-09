हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोXUV 3XO vs Nexon vs Windsor EV: फीचर्स में कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है सबसे आगे? यहां देखें अंतर

XUV 3XO vs Nexon vs Windsor EV: फीचर्स में कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है सबसे आगे? यहां देखें अंतर

भारत में Mahindra XUV 3XO EV लॉन्च हो चुकी है, जो Tata Nexon EV और MG Windsor EV को टक्कर देती है. इसमें 39.4 kWh बैटरी मिलती है, जबकि Nexon और Windsor में अलग-अलग बैटरी ऑप्शन उपलब्ध हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 04:54 PM (IST)
Mahindra ने अपनी नई XUV 3XO EV को 13.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक SUV को अब तक लगभग 1.8 लाख ग्राहक मिल चुके हैं. XUV 3XO EV सीधे तौर पर Tata Nexon EV और MG Windsor EV को टक्कर देती है. तीनों ही गाड़ियां कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में आती हैं साथ ही फीचर्स और रेंज के दम पर ग्राहकों को लुभा रही हैं. आइए जानते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी SUV ज्यादा वैल्यू देती है.

बैटरी पैक और रेंज में कौन आगे?

Mahindra XUV 3XO EV में 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो करीब 285 km की रेंज देती है. यह रोजमर्रा के शहर और आसपास के सफर के लिए ठीक मानी जा सकती है. Tata Nexon EV दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 489 km तक की रेंज का दावा करता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. MG Windsor EV में भी दो बैटरी विकल्प मिलते हैं और इसके बड़े बैटरी पैक की रेंज 449 km तक जाती है. रेंज के मामले में Nexon EV साफ तौर पर आगे निकलती है.

कीमत में कौन-सी EV ज्यादा वैल्यू देती है?

  • XUV 3XO EV की कीमत 13.89 लाख से शुरू होकर 14.96 लाख रुपये तक जाती है. Tata Nexon EV की रेंज सबसे ज्यादा फैली हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 12.49 लाख और टॉप वेरिएंट 17.29 लाख रुपये तक जाता है. MG Windsor EV की कीमत 13.99 लाख से शुरू होकर 18.39 लाख रुपये तक पहुंचती है. बजट EV चाहने वालों के लिए Nexon EV का बेस वेरिएंट ज्यादा किफायती लगता है.

फीचर्स में कौन-सी SUV सबसे आगे?

  • Mahindra XUV 3XO EV फीचर्स के मामले में काफी दमदार है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, डुअल 10.25-इंच स्क्रीन और हरमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है. Tata Nexon EV में बड़ा टचस्क्रीन, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और मजबूत सेफ्टी पैकेज दिया गया है. MG Windsor EV अपने बड़े 15.6-इंच टचस्क्रीन, V2L टेक्नोलॉजी और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है.

कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके लिए सही?

  • अगर आप लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Mahindra XUV 3XO EV बेहतर ऑप्शन है. अगर आपकी प्रायोरिटी लंबी रेंज और बेहतर ब्रांड है, तो Tata Nexon EV सबसे ज्यादा वैल्यू देती है.वहीं स्पेस, कम्फर्ट और प्रीमियम फील के लिए MG Windsor EV एक मजबूत दावेदार बनती है.

Published at : 09 Jan 2026 04:54 PM (IST)
