Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स

Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स

Tata Punch vs Maruti Fronx: अगर आप दोनों गाड़ियों में से कोई एक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको दोनों की कीमत, पावर, सेफ्टी और माइलेज के बारे में जानना बेहद जरूरी है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं और Tata Punch और Maruti Suzuki Fronx को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो आपको दोनों गाड़ियों के बारे में जानना होगा. Tata Punch को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें नया टर्बो इंजन, ज्यादा फीचर्स और मजबूत सेफ्टी दी गई है.

Tata Punch की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये है, जबकि टर्बो वेरिएंट 8.29 लाख रुपये से 9.79 लाख रुपये तक मिलता है. दूसरी तरफ Maruti Fronx की कीमत 6.85 लाख रुपये से शुरू होती है और इसका टर्बो वर्जन करीब 8.91 लाख रुपये से मिलता है. 

Punch Turbo vs Fronx Turbo: पावर और माइलेज 

इंजन की बात करें तो Punch Turbo ज्यादा ताकतवर है. इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120 PS पावर और 170 Nm टॉर्क देता है. वहीं Fronx Turbo में 1.0 लीटर Boosterjet टर्बो इंजन है, जो लगभग 100 PS पावर और 148 Nm टॉर्क देता है. यानी पावर के मामले में Punch आगे है. लेकिन माइलेज में Fronx बेहतर है. इसका माइलेज लगभग 20 से 21.5 kmpl तक बताया जाता है, जबकि Punch Turbo करीब 15 से 18 kmpl तक दे सकती है. अगर आप रोज शहर में गाड़ी चलाते हैं और ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो Fronx आपके लिए बेहतर हो सकती है. 

फीचर्स और सेफ्टी में कौन आगे?

फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो Punch में 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. साथ ही इसे 5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. वहीं Fronx में हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. कुल मिलाकर, अगर आपको ज्यादा पावर और सेफ्टी चाहिए तो Tata Punch बेहतर है, और अगर माइलेज और स्टाइल आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो Maruti Fronx अच्छा विकल्प हो सकती है. 

Published at : 28 Feb 2026 11:56 AM (IST)
