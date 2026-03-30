सिंगल चार्ज में चलती है 300 KM, आ गई प्रीमियम फीचर्स वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार

भारतीय बाजार में सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. लोगों को ऐसी गाड़ियों की तलाश रहती है, जो फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ ही शानदार फीचर्स के साथ भी आती हैं. इसी कड़ी में एक नई मिनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई है. यह गाड़ी कम कीमत, अच्छी रेंज और शानदार फीचर्स के साथ लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है. दरअसल, चीन में Wuling Hongguang Mini EV को लॉन्च किया गया है. आइए इस गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

कितनी है इस मिनी EV की कीमत?

इस कार का कनेक्शन भारत में मिलने वाली MG Comet EV से माना जा रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि इसके फीचर्स भविष्य में भारतीय बाजार में भी देखने को मिल सकते हैं. इस गाड़ी की कीमत करीब 45,000 युआन है. भारतीय करेंसी में देखा जाए तो इस गाड़ी की कीमत 6.15 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाती है. यह एक छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल EV में शामिल रही है.

सिंगल चार्ज पर चलती है 300 किलोमीटर

Wuling Hongguang EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. जानकारी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 300 किलोमीटर तक चल सकती है. ऐसे में इस गाड़ी को कम कीमत में काफी अच्छा माना जाता है. इसमें अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो जाती है.

यह EV खास फीचर्स से लैस है, जिसमें मॉडर्न तकनीक जैसे टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं. इसके जरिए यूजर मोबाइल से कार की जानकारी देख सकते हैं. लोकेशन ट्रैक कर सकते है और कुछ फंक्शन दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में यह कार छोटी, स्टाइलिश और शहर में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है. इसमें 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और सीट्स को फोल्ड करके सामान रखने की जगह भी बढ़ाई जा सकती है.यह नई मिनी इलेक्ट्रिक कार उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जो कम कीमत में अच्छी रेंज और स्मार्ट फीचर्स वाली EV खरीदना चाहते हैं. इसके अलावा MG Comet EV से कनेक्शन होने के चलते भारत में भी ऐसे ही अपडेट्स आने की उम्मीद बढ़ गई है.

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