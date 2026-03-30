IPL 2026 से पहले हार्दिक पाडंया ने गर्लफ्रेंड माहिका को गिफ्ट की Mercedes V-Class, जानें कीमत

आजकल क्रिकेट के मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की लाइफस्टाइल और उनके महंगे शौक काफी चर्चा में रहते हैं. खासकर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ और महंगी कारों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. आईपीएल 2026 से पहले एक बार फिर हार्दिक पांड्या चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड Mahieka Sharma को एक बेहद महंगी लग्जरी कार गिफ्ट की.

हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा को Mercedes-Benz V-Class जैसी प्रीमियम लग्जरी कार गिफ्ट की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है. यह कार खासतौर पर अपने शानदार इंटीरियर, आरामदायक सीटिंग और लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें बड़ा केबिन स्पेस, लग्जरी सीट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे यह किसी चलते-फिरते लग्जरी रूम जैसी लगती है.

Hardik Pandya का लग्जरी कार कलेक्शन

हार्दिक पांड्या पहले से ही महंगी कारों के कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं और इससे पहले भी कई बार लग्जरी गाड़ियां खरीदने या गिफ्ट करने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. उनकी लाइफस्टाइल और गाड़ियों का शौक अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है.

हाल ही में हार्दिक पांड्या ने Ferrari 12 Cilindri खरीदी थी, जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है. यह कार नीरो डायटोना कलर में है, जो Ferrari का बहुत ही पसंद किया जाने वाला कलर है. Ferrari 12 Cilindri का डिजाइन काफी खास और स्टाइलिश है. इसका लुक करीब 60 साल पहले आई क्लासिक Ferrari 365 GTB/4 Daytona से इंस्पायर्ड है.

Ferrari 12 Cilindri अपनी जबरदस्त पावर के लिए जानी जाती है. इसमें 6.5 लीटर का V12 इंजन दिया गया है, जो 830 हॉर्सपावर और 678 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. ये सुपरकार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 340 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है.

यह भी पढ़ें:- इंडियन राइडर्स के बीच खूब पॉपुलर हैं ये एडवेंचर बाइक्स, कीमत इतने लाख से शुरू, जानें डिटेल्स