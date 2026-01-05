सर्दियों का मौसम देखने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही ड्राइविंग के लिए मुश्किल भी हो जाता है. सुबह और रात के समय कोहरा छा जाता है, जिससे सामने की सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती. ठंड की वजह से टायर प्रेशर कम हो सकता है और बैटरी भी जल्दी जवाब दे देती है. ऐसे हालात में अगर कार में कुछ जरूरी सेफ्टी टूल्स मौजूद हों, तो सफर काफी हद तक सुरक्षित और आरामदायक बन सकता है. आइए विस्तार से आपके बताते हैं.

एंटी-फॉग और डी-आइसर स्प्रे का महत्व

सर्दियों में कार की विंडशील्ड के अंदर धुंध जम जाना आम बात है. इससे ड्राइवर को रास्ता देखने में परेशानी होती है. एंटी-फॉग स्प्रे कांच पर लगाने से धुंध जमने से बचाव होता है और विजिबिलिटी बनी रहती है. वहीं सुबह के समय कांच पर जमी ओस या बर्फ को हटाने के लिए विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे बहुत काम आता है. यह बिना नुकसान पहुंचाए बर्फ को जल्दी पिघला देता है.

टायर और इंजन

ठंड में टायर की हवा सिकुड़ जाती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है. ऐसे में पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर कार में होना बहुत जरूरी है. इससे आप कहीं भी टायर में सही हवा भर सकते हैं. ज्यादा ठंड वाले इलाकों में इंजन ब्लॉक हीटर भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है और इंजन पर ज्यादा जोर नहीं पड़ने देता.

फिसलन और खराबी से बचने के उपाय

कोहरे और नमी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है. स्नो चेन्स टायरों की पकड़ मजबूत करती हैं और कार को फिसलने से बचाती हैं. अगर रास्ते में कार खराब हो जाए, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना जरूरी होता है, ताकि दूसरे वाहन आपको आसानी से देख सकें. इसके साथ ही एक बेसिक टूल किट और डक्ट टेप छोटे-मोटे काम में काफी मदद करते हैं.

बैटरी की समस्या से कैसे बचें?

सर्दियों में बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. ऐसे में जंप केबल्स कार में रखना बहुत जरूरी है. इनकी मदद से आप दूसरी कार की बैटरी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं और सड़क पर फंसे रहने से बच सकते हैं. अगर आप सर्दियों में लंबा या रोजाना सफर करते हैं, तो ये सेफ्टी टूल्स आपकी कार में जरूर होने चाहिए. थोड़ी सी तैयारी आपको ठंड और कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग का भरोसा देती है.

